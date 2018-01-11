2017 yılında üretilen altın miktarı yüzde 70 arttı

Hatice Kasapoğlu / Editör

Altın fiyatları nda yükselişte rekorların yaşandığı 2017 yılında Darphane'nin altın üretimi nin yaklaşık yüzde 70 artışla 12 milyon 137 bin 216’ya ulaştığı belirlendi. Konuyla ilgili medyada çıkan haberleri inceleyen Interpress’in Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Darphane'nin ürettiği altınların toplam ağırlığının ise 41,8 ton olduğu tespit edildi. Altın üretiminin bir önceki yıl olan 2016’da adet bazında 7 milyon 177 bin 348 adet miktar bazında ise 24,9 ton olarak gerçekleştiği saptandı.

En fazla altın Mayıs’ta üretildi …