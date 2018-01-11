2017 yılında üretilen altın miktarı yüzde 70 arttı

Altın fiyatlarında yükselişte rekorların yaşandığı 2017 yılında Darphane'nin altın üretiminin yaklaşık yüzde 70 artışla 12 milyon 137 bin 216’ya ulaştığı belirlendi. Konuyla ilgili medyada çıkan haberleri inceleyen Interpress’in Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Darphane'nin ürettiği altınların toplam ağırlığının ise 41,8 ton olduğu tespit edildi. Altın üretiminin bir önceki yıl olan 2016’da adet bazında 7 milyon 177 bin 348 adet miktar bazında ise 24,9 ton olarak gerçekleştiği saptandı.
En fazla altın Mayıs’ta üretildi …
Geçen yıl adet bazında en çok artışın yaşandığı dönem bahar ve yaz ayları olurken en yüksek üretimin 2 milyon 656 bin 105 adetle Mayıs ayında olduğu belirlendi. Çeyrek altın üretimi de geçen yıl 2016'ya göre yüzde 71 artış kaydettiği görüldü. Darphane'de 2017 yılında 29,7 ton ziynet, 12,2 ton sikke ve 12,7 kilogram da gram altın üretimi gerçekleşirken, geçen yıl üretilen ziynet altının 7 milyon 762 bin 860 adeti çeyreklik, 1 milyon 105 bin 15'i yarımlık, 1 milyon 307 bin 385'i birlik, 165 bin 540'ı ikibuçukluk, 2 bin 604'ünün de beşlik olarak kayıtlara geçtiği anlaşıldı. Sikkenin ise 214 bin 200'ü çeyreklik, 40 bin 230'u yarımlık, 1 milyon 503 bin 112'si birlik, 2 bin 940'ı ikibuçukluk, 20 bin 610'unun ise beşlik olduğu tespit edildi.
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