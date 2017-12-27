2017’de İyi Toparlandık 2018'de Yapısal Reform Şart

Açelya Aşkın / Editör

GGYD Başkanı Allıoğlu, Türkiye ekonomisinin tüm olumsuzluklara rağmen 2017’de sıkı bir toparlanma süreci yaşadığını söyledi, yeni yılda yeni yapısal reformlarla bu sürecin devam ettirilmesinin şart olduğunu bildirdi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin Başkan M.Nezih Allıoğlu, ekonomideki olumlu gelişmelere rağmen iş dünyasının hala her şeye kısa vadede baktığını, geleceği daha net göremediğini vurguladı. 2017’nin üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 11.1’lik rekor büyümenin sürdürülebilir olmasının önemine işaret eden Başkan Allıoğlu, şunları söyledi:

Beklentimiz Üretime Dayalı Büyüme

“İçeride ve dışarıda yaşayanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi 2017’de sıkı bir toparlanma süreci yaşamıştır. Yılın üçüncü çeyreğinde büyümede dünya rekoru kırılırken, bu oran iş dünyasının da moral ve motivasyonunu arttırmıştır. Bundan sonrası için beklentimiz üretime dayalı sürdürülebilir büyümenin tesis edilmesi, iş dünyasının önünü daha net göreceği, uzun vadede planlar yapacağı yapısal reformların biran önce hayata geçirilmesidir.”

Rehavete Kapılmayalım

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu; 2017’nin üçüncü çeyreğindeki rekor büyümenin rehavatine kapılmadan ekonomimizdeki kırılganlıkların dikkate alınması gerektiğini de söyledi. 2018’de sürdürülebilir ekonomik büyümenin dışında enflasyon, cari açık ve bütçe dengesinin öncelikli konular olması gerektiğini kaydeden Allıoğlu, şöyle devam etti:

2018 Yılı Yeni Bir Sıçramanın Yılı Olabilir

“Yapısal reformların hızlandırılması hem büyümenin desteklenmesi, hem de özellikle yabancı yatırımcıların güveni açısından son derece önemlidir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin, yatırımın ve tasarrufun arttırılması, ithalatın azaltılması, daha adil bir vergi sistemi ve daha adil bir gelir dağılımının tesisi, çalışma hayatında reformun sağlanması öncelikli konulardır. Yapısal reformların ivedilikle hayata geçirildiği bir 2018 yılı Türkiye için yeni bir büyümenin, yeni bir sıçramanın yılı olacaktır.”