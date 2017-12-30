2017’den 2018’e SEVGİYLE…

Mutlu Mete Kaçar

Yılın son zamanlarına geldik işte. Belki ömrümüzden bir yıl daha gitti. Bir yıl daha yaşlandık. 2017 sonu ile bunların bitmesini Ülkemizin ve Milletimizin 2018 de Sağlıklı, huzurlu ve güzel günler geçirmesini diliyorum.

Nasıl geçiyor yıllar? Bazen çok uzun, bazen de çok kısa. Hayat bir tiyatro sahnesi adeta ve bizler seyirciyiz, Perdenin ardındaki gizemi hiç birimiz bilemiyoruz. Yeni bir yıl bize ne getirecek merak konusu?Geriye dönüp baktığımız zaman ya yaşadığımız büyük mutsuzluklar ya da yaşadığımız en keyifli zamanlar aklımıza geliyor. Arada kalanlar ise unutulmaya mahkûm gibi, çok şeyi öğretti bize, geçen yıllar…

Tüm insanların yeni yıldan beklentileri farklı farklıdır. Çocukların istekleri iyi bir karne, ödevlerinden başarılı not alma, cep telefonu ya da beğendiği ayakkabısının olmasıdır. Yani çocukların istekleri onlar gibi masumdur. Keşke hayat biz büyükler içinde bu kadar masum olabilse… Yetişkinlerden bazıları yeni yıldan başarı, para, şans, sağlık ve aşk ister. Bu istekler kişiden kişiye değişir. Ancak mutlaka herkesin bir dileği, isteği vardır. Bu istekleri inşallah gerçekleşir. Siz değerli okurlarım için 2017 yılında Ülkemizde acısıyla tatlısıyla neler olmuş bakalım, Yeni umutlarla ve hayallerle başlanan 2017 yılının daha ilk saatlerinde acı haber Ortaköy’de yer alan gece kulübü Reina’dan geldi. IŞİD’li Abdülgadir Masharipov, uzun namlulu silahıyla Reina’ya girip 39 kişiyi katletti. Saldırıda 2 el bombası ve 6 şarjör kullanan saldırgan 180 mermi boşalttı. Saldırıyı gerçekleştiren Abdülgadir Masharipov polis tarafından saldırıdan 18 gün sonra yakalandı. Reina saldırısı Ocak ayının en çok konuşulan, yürekleri yakan olayı oldu. Yine dünya gündemini derinden sarsan bir başka gelişme, Türkiye, Nisan ayındaki referandum hazırlıklarını sürdürürken Hollanda ile miting krizi patlak verdi. Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı istenmeyen kişi ilan etmesi iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Mart ayında yaşanan Türkiye Hollanda krizi 7 bin 415 habere konu oldu. Yaz aylarının başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında Beyaz Saray’da, uzun süredir merakla beklenen ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşme 'tarihi dönüm noktası' olarak nitelenirken Erdoğan, yeni dönemin temellerinin atıldığını kaydetti. İkilinin görüşmesi 18 dakika sürdü. Bu kadar kısa süren bir diplomatik görüşme ise sosyal medyada espirilere neden oldu. Beyaz Saray’da gerçekleşen tarihi görüşme gündem oluşturdu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümü Türkiye’de çeşitli törenlere sahne oldu. TBMM’de “15 Temmuz Özel Oturumu” düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde bir miting gerçekleştirdi. Darbe girişiminin birinci yıl dönümü en çok konuşulan olayı oldu.

Ocak 2011’de yerli otomobil için 5 ortaklı oluşum, 2018 başında şirketi kurup prototipleri 2019’da, ilk otomobili 2021’de üretecek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise ilk yerli otomobili ücretini ödeyerek şimdiden aldı. Engelliler için gurur olan, AMPUTE Milli Futbol Takımının başarısının farkındalık yaratması. TFF’nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile son buldu. Bu sonuçla Türkiye, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bu heyecan bu çoşku hepimizin yüzünü güldürdü. Ben UTEF Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı olarak her zaman söylerim. Bir engelli isterse her şeyi yapabilir. Yeter ki kendisine ailesine, sevdiklerine güvensin ve istesin, gerçekten istesin engel fizikte değil yüreklerdedir. Ampute Takımında oynayan tamamı bedensel engelli kardeşlerimiz gibi hayata küsmek, kadere kahretmek yerine hayata olumlu bakıp başaracağım demelerini isterim tüm engellilerimizin. Umut ediyorum ki 2018 yılında daha çok engelli insanlarımızın hayata yaşama sarılmasını başarılarına başarı katmalarını, onların başarı haberlerini tüm dünyaya duyurmalarını temenni ediyorum. Gurur verici bir diğer haber ise Konya’dan geldi. Konya Meram Anadolu Lisesi öğrencisi doğuştan görme engelli 19 yaşındaki Fulya Akkaya, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavında (2017-LYS) büyük bir başarıya imza atarak 5 puan türünde Türkiye birincisi oldu. Akkaya, bu başarısıyla Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'ne yerleşti. Kendisini tebrik ediyor başarılar diliyorum. Bir başka güzel haberlerden biride benimde içerisinde pek çok tanıdığım, Arkadaşım eğitim görüyor ve son derece memnunlar İnsanlara meşgale vermesi bir amaca bağlaması acısından son derce faydalı bulduğum, 60 yaş üstünü sosyal hayata bağlayabilmek amacıyla eğitim hayatına Akdeniz Üniversitesi bünyesinde başlayan Tazelenme Üniversitesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı. 2017-2018 döneminde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve İzmir Ege Üniversitesi bünyesinde de Tazelenme Üniversitesi kampüsleri açıldı. Tazelenme Üniversitesi'nin son durağı ise Adnan Menderes oldu. Böyle güzel olayların artmasını 2018 yılının bütün insanlığa hayırlı olmasını, Ülkemizde ve Dünya’da ekonominin, düzeldiği insanlarımızın, refaha erdiği, evinde sobasını yakıp aşını ekmeğini çoluk çocuğunun nafakasını sıkıntısız temin edebildiği, dostluğun kardeşliğin, sevginin kazandığı, engelli yaşlı ve kimsesizlerin daha çok haklara sahip olduğu bu insanlarımızın unutulmadığı bir yıl olması dileğiyle hepinizin yeni yılını kutlar saygı sevgilerimi sunarım.

Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın…

M.Mete Kaçar

UTEF Uluslar arası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı