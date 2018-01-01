2017'nin çok satan kitaplarında, ilk sıra Elia ile Yolculuk

Halim Utlu / Gazeteci

2017 yılının en çok satan kitapları belli oldu.Zülfü Livaneli’nin Elia ile Yolculuk adlı kitabı, 2017 yılının en çok satan kitabı oldu. Türkiye’nin en çok kitap okuyan ilinin ise Ankara olduğu bilgisi dikkat çekti. Urfa ise en az kitap okuyan il oldu.

2017 yılının en çok satan kitapları açıklandı. Zirvenin en üst sıralarında Zülfü Livaneli’nin Elia ile Yolculuk kitabı, Yuval Noah Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, Azra Kohen’in Aeden ve Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna adlı kitabı da yer aldı.

İnternetten kitap satışı yapan kitap sitelerinden listelenen verilere göre; 2017 yılının en çok satan kitapları belli oldu... Zülfü Livaneli’nin Elia ile Yolculuk adlı kitabı, 2017 yılının en çok satan kitabı oldu.

Sıralamanın %60'ı, Zweig ve Livaneli'ye ait

Bu duruma göre ilk onda Zülfü Livaneli,Elia ile Yolculuk ve Huzursuzluk ile 1. ve 5.sırada iki eseri ile yer alırken, Stefan Zweig, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu,Olağanüstü Bir Gece, Ay Işığı Sokağı ve Bir Çöküşün Öyküsü adlı 4 eseriyle, 3.üncü, 4.üncü, 6.ıncı ve 8.inci sıralara yerleşti.

Yani Zweig, neredeyse ilk 10'un yarısına sahip görünüyor.Livaneli'yi de bunun içine alırsak, ilk 10'un %60'ı,bu 2 yazara ait oluyor.

Sonrasında,Yuval Noah Harari -Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, Azra Kohen - Aeden,Paolo Coelho - Simyacı ve ve son sırada Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna ile yer aldı.

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens sıralamada 2.

En çok satan kitaplar listesinde Zülfü Livaneli’nin kitabını, Yuval Noah Harari’nin “Hayvanlardan Tanrılara Sapiens” isimli kitabı takip etti. İnsanların küresel ekosistemde oynadıkları rolden, imparatorlukların yükselişine ve modern dünyaya kadar pek çok konuyu inceleyen kitap, 2017 yılının en çok satan ikinci kitabı olmayı başardı.

Stefan Zweig’in “Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu” isimli kitabı en çok satan üçüncü kitap olurken, yine Stefan Zweig’in “Olağanüstü Bir Gece” kitabı dördüncü sırada yer aldı.

Kürk Mantolu Madonna 10.

Zülfü Livaneli’nin Ocak ayında yayımlanan “Huzursuzluk” kitabı en çok satan beşinci kitap olmayı başardı. Altıncı sırada yine Stefan Zweig’in “Ay Işığı Sokağı” adlı kitabı yer aldı. Azra Kohen’in fantastik-kişisel gelişim türündeki kitabı “Aeden” en çok satan yedinci kitap oldu.

Stefan Zweig’in modern klasikler dizisi içerisinde yer alan “Bir Çöküşün Öyküsü” sekizinci, Paulo Coelho’nun “Simyacı” kitabı en çok satanlar listesinde dokuzuncu, Sabahattin Ali’nin ve Türk Edebiyatının kült eserleri arasında yer alan “Kürk Mantolu Madonna” ise 2017 yılının en çok satan onuncu kitabı oldu.

2017'nin en çok okunan kitapları

Zülfü Livaneli - Elia ile Yolculuk,

Yuval Noah Harari - Hayvanlardan Tanrılara Sapiens,

Stefan Zweig - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu,

Stefan Zweig - Olağanüstü Bir Gece,

Zülfü Livaneli - Huzursuzluk,

Stefan Zweig - Ay Işığı Sokağı,

Azra Kohen - Aeden,

Stefan Zweig - Bir Çöküşün Öyküsü,

Paolo Coelho - Simyacı.

Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna

Şanlıurfa, en az kitap okuyan il

Ajans Press ve PRNet’in medya analizinde, kitap konulu 130 bin 217 haber çıkışı tespit edilirken, medyadan öne çıkan başlıklarda, Türkiye’nin en çok kitap okuyan ilinin Ankara olduğu bilgisi dikkat çekti. Urfa ise en az kitap okuyan il oldu.

Öne çıkan bir diğer gerçek ise Türkiye’deki bireylerin kitap okumak için, günde sadece ortalama bir dakikalık zaman ayırdığı ortaya çıktı.

Elia ile Yolculuk ve Anadolu gülüşlü Elia Kazan

Dünyaca ünlü sinema ustası ve yazar Elia Kazan, kendini bir Amerikalı ya da Yunan gibi değil, bir Anadolulu gibi hissederdi. Pek çok oyuncuyu da birlikte çalışmaya "Anadolu gülüşü" dediği yetenekle ikna ederdi.

Bu yetenek onu, hayatı boyunca taşıyacağı "işbirlikçi" etiketinden kurtaramadı. McCarthy dönemindeki hataları, onu ömür boyu kovaladı. Üçüncü Oscar’ını bile üzüntüyle kaldıran Kazan, belki biraz avunmak ve arınmak için annesinin dizlerine koşan bir çocuk gibi, memleketi Kayseri'nin yollarına düştü.

Eseri, M.K. Perker'in sıra dışı çizgileri süslüyor

Kaderini bilen ama ölmeden önce ona karşı mücadele eden bir Yunan trajedi kahramanı gibi. Livaneli'nin büyülü satırlarındaki bu sıra dışı yolculuğu, M.K. Perker'in sıra dışı çizgileri de süslüyor.Kadim Anadolu, bambaşka ilkelere sahip, farklı deneyimler yaşamış iki insanı, Zülfü Livaneli ve Elia Kazan'ı, belki de tek ortak yolculuklarına çıkarmayı başardı.

Kürk Mantolu Madonna hakkında bilinmeyen bazı bilgiler

Kürk Mantolu Madonna romanında, Maria Puder ve Raif Efendi'nin aşkını anlatan Sabahattin Ali, kol kemiği çatlak halde iken askerde yazdı."Kürk Mantolu Madonna", 2016 yılı başında İngiliz yayıncı Penguin’in "Modern Klasikler" serisi arasında yer aldı. Kürk Mantolu Madonna, ONK Ajans aracılığıyla bugüne dek 7 dilde yayımlandı.

Sabahattin Ali’nin, bu romanı için, Andrea Del Sarto imzalı "Madonna delle Arpie" tablosundan ilham aldığı biliniyor.

Hala popülerliğini koruyan Türk Edebiyatının başyapıtı, ayda ortalama 10-15 bin arasında satmaya devam ediyor.

Ali’nin bestelenmiş şiirleri de var, bazıları şöyle: Aldırma Gönül (Edip Akbayram), Leyim Ley (Zülfü Livaneli), Çocuklar Gibi (Sezen Aksu), Ben Gene Sana Vurgunum (Nükhet Duru).

Nazım Hikmet, Mayıs 1943’te Bursa Hapishanesi’nden gönderdiği mektupta, Kürk Mantolu Madonna için "Ben başlangıcı okurken, yani Berlin’e kadar olan pasajı, senin benim anladığım manadaki realizmine hayran oldum."

diyor.