2018 İÇİN İYİMSERİZ, GAYRETİMİZ SÜRECEK, ÇARKLARIMIZ HIZLANACAK

Hatice Kasapoğlu / Editör

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, alınan tedbirler ve üreten kesime dönük destekler sayesinde 2017 yılını nispeten rahat geçirdiklerini söyledi. 2018 yılı için de iyimser olduklarını bildiren Yener, “Gayretlerimiz sürecek, çarklarımız hızlanacak” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, 2017 yılını değerlendirirken, 2018 yılı tahmin ve beklentilerini dile getirdi. Hükümetin özel sektörün sıcak para ihtiyacını karşılamaya dönük olarak başlattığı Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının, 2017 yılına dair en önemli ekonomik tedbirlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Yener, “Bu uygulamanın rekor düzeydeki ekonomik büyümeye de katkısı fazla olmuştur” dedi.

Uzun Vadeli Yatırım Kredileri Tabana Yayılmalı

Nedret Yener, KGF’nin yanısıra reel sektörün finansmana ulaşmasını kolaylaştıran diğer teşvik ve destlekler sayesinde nispeten rahat bir yıl geçirdiklerini bildirdi. “Verilen destekler sayesinde büyük bir darboğazdan kurtulan, rahat bir nefes alan sayısız işletme gördük” diyen Başkan Yener, bu desteklerin yeni yatırımlar ve üretim artışının önünü açtığını da söyledi. ORSİAD Başkanı Nedret Yener, 2018’de ise yine iç piyasayı canlandırmak, özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin ödeme kabileyetini arttırmak için hazine kaynaklı uzun vadeli yatırım kredilerinin tabana yayılmasını istediklerini bildirdi.

OSTİM, İvedik, Sincan Daha Çok Üretecek

2018 yılına dair beklentilerinin iyimser olduğunu, umutlarını kaybetmediklerini vurgulayan Başkan Yener, “Umudumuzu ve moralimizi ne kadar diri tutar, geleceğe dair olumlu beklenti içine girersek, o kadar cesur oluruz. Ülkeyi yönetenler, ekonominin dümeninde bulunanlar güven verecek, reel sektöre desteğini sürdürecek, fiyat artışı ve enflasyonla mücadele edecek, biz de iyimser havayla daha çok çalışıp, üretim çarklarını hızlandıracağız. ORSİAD olarak tıpkı geçen bir yılda olduğu gibi, yeni yılda da üretime, istihdama, ülkenin ekonomik büyümesine katkımızı sürdüreceğiz. OSTİM’deki, İvedik’teki, Sincan OSB’deki her bir üyemizle Ankara’mız ve Türkiye’miz için katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.