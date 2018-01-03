2018 SİZE NE GETİREBİLİR?

Tolga Ziyagil / Editör

Daha 1 saat önce geri sayım yapıyorduk sanki yeni yıl için ve şu an 3 günü devirdik. Önüne geçebilene aşk olsun sürevin. Daha beklentilerimizi belirleyememiş olanlar, ne dilesem diye düşünenler vardı halbuki. Ne ara bitti o güzelim sofralardaki yemekler ki bugün ne yesem derdine düştüm yine ben? Tam hızımı almış eğleniyordum, ne ara müzik sona erdi, uyuduk kalktık yine çalışmaya başladık ki?

Evet sevgili okurlarım, ne yazık ki süre hiçbir şey için yavaşlamıyor. Ancak duygudurumsal olarak algılanan süre, değişkenmiş gibi hissettiriyor gerçek sürevi bize. Herkes yeni yıldan beklentiler bekleyip, dilekler dilerken, 72 saati geride bıraktık ve elimizde, çevremizde halen bir değişiklik yok. Neden dersiniz? Çünkü dileklerini "yeni yıldan" bekliyorlar, yani soyut bir kavramdan. Eli, kolu, gücü, yetisi olmayan bir şeyden beklenti içine giriyorlar. Halen durdukları yerden bir şeyler elde etmek istiyorlar. Bencilce. Oysaki o beklentilerin gerçekleşmesi için insanın maddi manevi dünyada önce kendisinden bir şeyler ortaya koyması, beklemesi gerekiyor.

Yeni yıl, dolayısıyla bir sayıdan ibaret olan 2018 ne size bir şey katar ne de sizden bir şey götürür. O yüzden geçen yılın çözümlemesini yaparken de, "bu yıl çok kötüydü." , "bu yıl çok güzeldi." gibi tümceler yalnızca sizin seçimleriniz doğrultusunda başınıza gelenlerden ibaret. Yol ayrımına gelip sola döndüyseniz denizi, sağa döndüyseniz tarlayı, düz gittiyseniz dağı, geri döndüyseniz de yaşadıklarınızı tersten yaşayıverdiniz. Hepsi o kadar. Elbette bu seçimlere etki eden bazı dış etkenler ve insanlar da olacaktır. Seçimleriniz yalnızca kendinizi etkilemez. Etrafınızdakileri de dolaylı ya da doğrudan etkileyen ve onlardan etkilenen olursunuz. Etki varsa tepki de vardır mutlaka. Ama sonucun büyük yüzdesini seçimi yapan yaşar, bu da bir gerçek.

Bu yeni yıl beklentilerinde ben hiç şunu duymadım; "geride bıraktığım yılda şu eksikliklerim vardı, bunları yanlış değerlendirdim, birtakım insanları kırdım, bazıları beni kırdı, zayıf yönlerim bunlar, artılarım şunlardı. Bu yıl kendimde değişim yaparak çevremi de güzelleştireceğim. Daha çok okuyup, daha çok öğreneceğim, gelişeceğim, yenilikleri deneyeceğim, ülkem için iyi işler yapacağım, durumu kötü olanları gözeteceğim, yalın ve güzel bir yaşam elde etmeye çalışacağım, çevreye duyarlı olacağım, spora başlayacağım, çalgı öğreneceğim, kısacası önce içimi sonra çevremi cennete dönüştüreceğim." gibi içten bir dilek hiç duymadım. Ne iletilerde, ne gazetelerde ne de sürüyle paylaşımlarda. Yeni bir şey yazma gereksinimi bile duymamış kimse neredeyse. Hep para, aşk, kariyer, varsıllık, ve en sonunda da sağlık (Zahmet oldu. Tabi ki sağlık olmazsa diğerlerinin anlamı da olmuyor.).

Sen şimdi ülkenin durumunu göre göre bencilce dileklerde, isteklerde, arzularda bulundun ya, işte bilmediğin bir nokta şu ki, çekim yasası diye bir şey var. Sen kendin için istediğin bir şeyi başkası için istemiyorsan eğer, bu iki durum, biri artı biri eksi olduğundan birbirini yok ediyor ve yeni yılda da hiçbir değişiklik olmuyor. En azından beklediğin kadarıyla. Hani derler ya, "amellerin sonucu, niyete göre şekillenir." diye. Aynı o hesap. Sen halen insan olarak insanlığın o yüce değerlerine ulaşmayı düşünmeden beklenti içerisine girersen, bencil bir yaşam düşlersen, bana dokunmayan yılan bin yaşasın dersen, o yılanın ama zehri ama kuyruğu seni bulur sonunda. Ayrıca beklentilerini bekleyerek elde edemezsin. Bunun için harekete geçmen gerekiyor. Onu da yukarıda söylediklerimi kısaltarak yinelersem "ne ekersen onu biçersin." şeklinde diyebilirim. Bencillik ektiğin sürece etrafındakiler de bencilleşecek, senin gittiğin yolda hepsi birer taşa, kayaya, uçuruma, sınava ya da zorluğa dönüşecek. Böylece kendini de olumsuzluğa itmeye başlamış olacaksın.

Yeryüzündeki bunca toplumun acı çekmesi, hakkını elde edememesi, temel gereksinimlerini bile karşılayamaması hep bencil düşünenler yüzünden. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Aile içerisinde bile çıkarlar söz konusu olduğunda, "acaba neresinden tutsam da şu mirastan çok pay alsam." ya da "kendimi nasıl göstersem de kimse benden bir şey istemese?" gibi binbir çeşit iç düşünceler. Sonunda ise kavgalar, gürültüler ve patırtılar kaçınılmaz oluveriyor. Ya suskun olup diğerlerinin her şeyi götürmesini izleyeceksiniz ya da çirkefleşip payınızı arttıracaksınız. Oysa ki herkese hakkı verilse, adil davranılsa, cenneti yeryüzüne de indirmiş olmaz mıydık?

Eğer bu yazıyı okuduysanız, kendinize bir iyilik yapın ve kendinizin en iyisi olmaya çalışın. İstekleriniz bu yönde olsun. Zaten sizdeki değişimi görenlerin tavrı da değişecektir. Etrafınız güller açan bir bahçeye bürünecektir. Duygudaşlığınızı geliştirin, kurslara gidin, ailenizle iyi sürevler geçirin, kendinize gerekli süreyi ayırın, düşlerinizin peşinden gidin, o tatile çıkın, o elbiseyi alın, o betiği okuyun, eksilerinizi artılara çevirmeyi öğrenin, öfke denetiminizi geliştirin, hakkınızı arayın, ancak bunları diğerleri için de isteyin, aracı olun, yardım edin. Karşılığını kesin olarak alacağınız bir çek gibi. Üzerine ne kadar yüksek yazarsanız, iyi amaçlarla tabi, o kadar yüksek kazanım elde edersiniz. Olumsuz düşüncelerinizi bir kenara bırakın ve olumluya odaklanıp, güzel anlar yaşamaya başlayın. İstediğiniz yaşam için, içsel yaşamınızı yoluna koymalısınız. E bu da artık kendinize ne kadar değer verdiğinize bağlı. Bir tek an var, o da şu an. Şimdi başla, şimdi yaşa. Anda kal. Göldeki dalgalanmayı başlatan bir damla ol.

Yeni yıldan değil, kendinizden beklenti içinde olun ancak bekleyerek değil, harekete geçerek. Yeni yılınız kutlu olsun. :)