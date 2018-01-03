2018 YILI MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ÇOK ZOR OLACAK

Fahrettin Yokuş

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Aralık ayı enflasyon u geçen aya göre %0.69 arttı, ikinci altı aylık enflasyon %5,69 olurken, 2017 yıl sonu enflasyonu %11,92 olarak gerçekleşti.

Hükümet ile yetkili ama etkisiz konfederasyonun imzaladığı toplu sözleşmeye göre memurlar ve memur emeklileri 2018 yılının ilk 6 ayı için %4 zam almışlardı.

Hükümet, toplu sözleşmeye göre memurlar a ve memur emeklilerine enflasyon farkını ödeyecek. Memurlar ve memur emeklilerine %1,69 enflasyon farkı Ocak ayında ödenecek.

HÜKÜMETİN ENFLASYON HESABI TUTMUYOR

Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmaktadır.

Bilindiği üzere, Memur-Sen’in 2016-2017 yılı toplu sözleşmesinde yaptığı enflasyon oyunu sebebiyle, memurlar 2016 yılında %1.8 enflasyon kaybına uğramıştı. En düşük memur maaşında ortalama aylık kayıp sosyal yardımlar hariç 37 TL, ortalama memur maaşındaki kayıp ise aylık sosyal yardımlar hariç 43 TL civarında gerçekleşmişti.

Anlaşılan o ki, hükümetin şaşan enflasyon hesabı ile memurlar 2018 yılını da büyük zararla kapatacak, enflasyon karşısında ezilmeye devam edecektir. Ayrıca, memurlarımızın büyük bir bölümü de Mart ayı itibariyle %15’lik vergi diliminden, %20’lik vergi dilimine girecektir.

Hükümet vergide yeniden değerlendirme oranını %14,47 olarak belirlemiştir. Ayrıca, 2018 yılında 59 milyar TL ek vergi alınacağı da Maliye Bürokratları tarafından açıklanmıştır. Bu da kişi başı ek 737,5 TL demektir. Ek zamlar, gelir vergisi dilimleri ve ÖTV artışları ile 2018 yılı dar ve sabit gelirliler için oldukça zor geçecektir.

EK ZAM TALEP EDİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, memurları ve memur emeklilerini yıllardır enflasyona ezdiren hükümeti kınıyoruz. Hükümetin yanlış enflasyon hesaplamaları, ülkemizin içinden geçtiği zor koşullar ve artan döviz; memur ve memur emeklilerinin belini bükmüştür.

Hükümetin tutmayan enflasyon hesapları 2018 yılında da memurların ve emeklilerin belini bükmeye devam edecektir. Hükümetin memurlara ve emeklilere olan enflasyon borcu her geçen gün artıyor.

Hükümeti, “memuru enflasyona ezdirmeyiz” sözünü tutmaya, memurların ve memur emeklilerinin mali haklarında iyileştirme yapmaya, enflasyon kaybının telafisi için acilen ek zam yapmaya davet ediyoruz.