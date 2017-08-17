2019 başkan adayı nasıl belirlenmeli, nasıl olmalı?

Ergün Aydoğan

Bir tarafın adayı çoktan belli, referandum sonrası değişiklikle birlikte fiilen, kısmen uygulanan başkanlığın şimdiki uygulayıcısı; Recep Tayyip Erdoğan.

Partisinin başında, fiilen seçim kampanyasını başlattı. 15 yılda elde ettiği iktidar gücü, iktidar olanakları yetmedi partisini de tamamen kendisi kontrol altında tutmak istiyor. Her gün toplantı üstüne toplantı yapıyor; il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri…

Partide metal yorgunluğu var. Yorulanlar, enerjisi azalanlar bıraksın, tempoya ayak uyduramayacak olanlar; çekilsin. FETÖ ile iltisaklı olanlar kendiliğinden bıraksın.

Partisinin il, ilçe danışma toplantılarına katılıyor, kongreler başladığında aynı tempoya kongrelerde devam ederek örgütünü motive etmenin yollarını arıyor-arayacak. Her gün örgütüne, tabanına mesaj veriyor, talimatlar yağdırıyor; artık eskisi gibi yüzde otuzlarla iktidar olmak yok, elli artı biri bulacaksın, bunun için çok çalışacağız…

Yani, koskoca devlet gücü yetmiyor; parti gücü de elimde, arkamda benimle olacak diyor.

Ya muhalefet…

MHP çoktan safını belirlemiş; Erdoğan’la birlikte. Muhtemelen koalisyon seçim öncesi kurulacak. MHP, AKP listelerinden meclise girerek, grup kurabilir.

MHP’den kopanlar ve farklı kesimlerden katılacaklarla Meral Akşener liderliğinde kurulacak ‘Merkez’ partisinden beklenti oldukça yüksek. Oradan çıkacak adayla seçimleri ikinci tura bırakma planları var.

Peki, ana muhalefet CHP ne yapıyor? Bekliyor. Neyi bekliyor? Seçimlerin yaklaşmasını…

CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayının bir partinin genel başkanı olmasına sıcak bakmıyor. Diğer adayların partili olmasının bir önemi yok! CHP prensip olarak partili bir aday değil, partisiz bir aday düşünüyor. Bu düşünce eski sistemde olsa olabilir ama yeni sistemde tarafsız bir aday arayışının anlaşılır bir tarafı maalesef yok.

CHP’nin genel başkanı aday olmayı düşünmüyorsa, ana muhalefet aday çıkarmayacak mı? Çıkaracak elbette. Ama bu aday 2014’te uygulanan yöneteme benzeyen; kapı arkası diplomasi ile belirlenecek miş! Ekmek için; Ekmelettin gibi…

Peki, tutar mı? Asla tutma şansı yok. Zaten tabanda şu anda çok ciddi bir endişe ve kaygı var yine Ekmelettin tarzı bir aday önümüze gelirse…

Aslında Erdoğan’ı zorlayacak-yenecek bir aday belirleme yöntemi; Deniz Baykal tarafından önerildi ama CHP yönetimi benimsemedi, gündemine almadı.

Oysa önerilen modelde adayın bugünden başlayarak tüm il ve ilçelerde geniş katılımla CHP’li ve katılmak isteyen tüm seçmenlerle belirlenmesi. Bu CHP’li ve diğer partililerinde katılımıyla geniş bir zaman diliminde yapılacak aday belirlemeden sonra çıkacak adayın sonuç alma olasılığı çok yüksek.

Çünkü bu yöntemde cumhurbaşkanı adayı kapı arkası diplomasi ile değil, bizatihi halkın katılımıyla, halkın seçeceği aday olacak. Aday halkın içinden çıkacak. Halkı, sokağı, halkın gündemini bilecek. Günlük sorunların içinden gelecek. Aday her gün; şehit cenazesinde, taziye evinde, düğünde, sünnette, camide, maçta olacak.

Entelektüeliyle, sanatçısıyla, yazarıyla, çizeriyle hemhal olacak.

Sanayicisiyle, ihracatçısıyla, çiftçisiyle içi içe olacak.

Üretimin güncel sorunlarını; tarlayı, bahçeyi bilecek. Sanayide, ticarette, ihracatta ne oluyor bakacak. Kısacası 2019’un adayı halkın içinden çıkan aday olacak.

Kapı arkası diplomasi yöntemiyle çıkacak ısmarlama adaya bu halk oy verir mi, vermez. Vermiyor... Millet kendi içinden çıkan, sorunlarını bilen aday arıyor.

Ekmek için Ekmelettin anlayışıyla, kapı arkası diplomatik yöntemlerle belirlenecek aday şimdiden kaybetmiş demektir.