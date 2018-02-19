2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve İlhan Kesici

Ergün Aydoğan

Bütün hesaplar, bütün planlar 2019’a yönelik. 2019 seçimleri Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri. Hiç kuşku yok bütün seçimler önemlidir ama 2019 seçimlerine Türkiye, 16 Nisan referandum değişikliği ile kabul edilen‘Başkanlık’ sistemi ile girecek. Şu anda başkanlık-tekadam sistemi uygulanıyor olsa da; tam uygulamaya 2019’dan sonra geçilecek.

Artık yüzde 49,9 oy alsanız da ülkeyi yönetemeyeceksiniz. Ülkeyi yönetmek, iktidar-başkan olabilmek için yüzde 50+1 oy almanız gerekiyor. O nedenle dün ‘AKP ile birlikte koalisyonlar ve ittifaklar dönemi’ bitmiştir diyen Erdoğan bugün ‘zaman ayrılık ve ihtilaflar dönemi değil, birlik olma ve ittifaklar’ dönemi diyebiliyor. Koalisyon ve ittifaka en çok karşı çıkan Erdoğan, şimdi koalisyon ve ittifakçı.

Neden? Çünkü artık iktidar-başkan olmak zor, yüzde 50+1’e ihtiyaç var.

AKP’nin adayı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan.

MHP aday çıkarmıyor, AKP ile ittifak yaptığı için Erdoğan’la beraber.

İYİ partinin adayı Genel Başkan Meral Akşener, olacağı kamuoyuna açıklandı.

Vatan Partisinin adayı Genel Başkanı Doğru Perinçek, kurultayında karar alındı.

Saadet Partisi bir aday hazırlığı-arayışı içinde aday çıkaracak, ittifak ikinci turda olsun diyor.

Gelelim anamuhalefet CHP’ye. Daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayının tarafsız olması gerektiği o nedenle parti başkanı olmamalı yönünde kamuoyuna açıklamaları var. Tabi o günlerden sonra hızlı gelişmeler yaşandı. Parti içinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması yönünde talepler var. Olabilir mi? Olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun stratejisi seçilecek kişi kalıcı olmayacağı ve en kısa zamanda parlamenter sisteme dönmeyi esas alacağından ve en geniş seçmen desteğini sağlayabilmek için parti genel başkanı olmamalı yönünde bir kararı-anlayışı var.

CHP içinde yeni bir Ekmeleddin vakası yaşanmamsı için güçlü bir baskı var. CHP içinde ve kamuoyunda birçok isim konuşuluyor. Adayın mutlaka CHP’li olması yönünde güçlü bir kanaat hakim. Aday CHP’li olacak ama klasik CHP tabanı dışında toplumun diğer seçmen gruplarından da oy alabilecek bir isim arayışı CHP ve herkesin konusu.

2019’un konuşulduğu her ortamda isimler zikredildiğinde ismi geçen kişilerden birisi; İlhan Kesici. Önemli bir siyasetçi... Kamuoyunun sıkça kullandığı bir tanımlamayla merkez sağdan gelen, ANAP’ta milletvekilliği yapmış. Erdoğan’ın İstanbul Belediye başkanı olduğu 1994 yerel seçimlerinde Erdoğan’la karşı karşıya gelmiş. CHP’de iki dönemdir İstanbul milletvekili olarak görev yapan önemli bir isim.

Mühendis, Ekonomist; medyayı iyi kullanan bir siyasetçi…

İlhan Kesici Pazar günü Haber-Türk’ten Kübra Par’a geniş bir mülakat verdi. Mülakatta çok önemli mesajları var. Aday mısınız sorusuna haklı olarak benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu’dur diyor. Yeni sistemde partinin oyunun yetmediğini kitle partisi olmanın gereği en geniş kitleye hitap edilmesi gerektiğini… Ekonomiye ağırlık verilmesi gerektiğini asıl milliyetçiliğin; ekonomik milliyetçilik olduğunu…

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini de; Cumhuriyetin ilk döneminde Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan İsmet paşa, o zamanki adıyla İktisat Vekili Celal Bayar ve bir de Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak vardı. 2019’da seçilecek olan kişi bu 4 kişiyi ve 4 makamı birden temsil ediyor diyerek yeni sistemi özetliyor.

Daha güçlendirilmiş, daha medeni bir parlamenter sistem olsun diyoruz…

2019 seçimi gücün tek kişide toplanmasını isteyenlerle, ‘Parlamenter sisteme geri dönülsün’ diyenler arasında geçecek. Buna sağcı solcu dersek olmaz diyor.

2019 önemli. CHP ve kamuoyu tekrar bir Ekmeleddin vakası yaşamak istemiyor. 2019 konuşulurken birçok isim konuşuluyor, konuşulan isimler içinde İlhan Kesici mutlaka geçiyor. Pazar günkü mülakatı da bu gözle okumak gerekiyor.

Amaç-hedef yüzde 50+1 ise, yüzde 50+1’i alabilmek için keskin ideolojik anlayışları bir tarafa bırakarak; en geniş konsensüsü sağlayacak kararlar cesaretle alınmalıdır. Ayrılıklar ve farklılıkları öne çıkarmak yerine birliktelikler, ortak değerler üzerinden toplumun önüne bir vizyon konulmalıdır. 2019 çok ama çok önemli…