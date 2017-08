2019 YILI CHP SEÇİM KREASYONU

Bülent Ertekin

Saygıdeğer müşterilerimiz.

Siz değerli katılımcılar,

Sevgili beyefendiler ve değerli hanımefendiler.

2019 yılı C.H.P SEÇİM KREASYONUMUZA HOŞ GELDİNİZ.

Özellikle bu sene çalışmalarına başladığımız ve ülkemizin en güzide siyasi partisi için hazırladığımız kreasyonlarına bu kadar teveccüh göstermeniz bizi ziyadesi ile memnun etmiştir.

Sağolun, varolun.

Çok iddialı olarak, büyük emek ve gayret göstererek yapmış olduğumuz el emeği ve göz nuru ürünlerimiz ile inşaallah 2019 senesinde yapılacak olan seçimlerde yüzde 51 ipi göğüsleyeceğiz. 2002 senesinden bu yana yapılan tüm seçimlerde

BÜYÜK PROVAKASYON

BÜYÜK KİTLE HAREKETLERİ

BÜYÜK GERİ ZEKALI (!) MEYDAN MUHABERELERİ

BÜYÜK ADALET (!) YÜRÜYÜŞLERİ

yapmamıza rağmen bir türlü istenilen başarıları yakalayamadık. Bu sene başlayıp 2019 seçimlerine kadar sürecek çalışmalarımız için bu seneye özel bir kreasyon tasarladık.

Siz değerli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il, ilçe ve belde yöneticilerine ve tabiiki sürekli yenilgi yenilgi büyüyen mağlubiyeti, ballı kaymak gibi ağızlarında bitmeyen bir tat bıraktığımız değerli seçmenlerimize; sizinde çok beğeneceğinize inandığımız bir kreasyon hazırladık.

Hazır mısınız? Şimdi koltuklarınıza yayılın (!) ve izleyin.

Kreasyonumuzun ilk ürünü; AYAKKABI

Özelliklerine gelince; ürünümüz 482 km yürüyüş ve daha ötesi adelet, yargı, gezi vs gibi yürüyüşlerde birebir denenmiş olup üç değil, beş değil, ölünceye kadar garantisi olan bir üründür. Bizzat sayın Başkanımızın, değerli ayaklarında denediğimiz ve her rengi stoklarımızda mevcut olan ayakkabılarımızın siparişlerini tüm gönüldaş, yoldaş, vatandaş,sırdaş, hapisdaş, partidaşlarımızdan bekliyoruz.

Sipariş kodumuz:

www.YÜRÜ ADALET SEN YÜRÜ(!).com Şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.

İkinci kreasyonumuz AKLET.

Şaşırmayın canım, bildiğimiz bir AKLET değil.

O gerçek bir liderin, liderlerin (!) en büyük aksesuarı...

O bir liderin frankı (!)

O bir liderin bayrağı.(!)

Neydi lan bu. Neyse yaaa o sadece bir AKLET değil aynı zamanda bir liderin vatandaşı ile buluşmasının belgesi.

Bende sizinleyim, ben sizdenim'in mesajı

-Lan oluuum nasıl bir kreasyon bu?

-Karıştırma Bilo yaaa. Parti yaptı ise illaki bir bir bildikleri vardır. Allah'ını seversen biraz sesini kıs ulen, kııııs.

-Lan olum; ayakkabı ile başladı, şimdi AKLETE geldi. Sırada don mu var? yoksa...

-Ya koçum ne karıştırıyorsun. Ulen bi sus be bi sus.

-Valla Bilo işin sonu iyi gitmiyor. Ben çok merak etmeye başladım. Acaba hangi donları getirecekler? renkleri ne olacak?

-Hay senin dilini eşek arıları soksun emi.

-Abi öle deme yaaaa. Millet zaten dalga geçiyor. Birde don, fanila valla milletin ağzına sakız olacağız. Bunun bay.... versiyonuda olacakmı?

-Ulen senin. ...Kes sesini de izlemeye devam et.

-Tamam abi ne kızıyoon yaaaa? Buldun el kadar çocuğu bide dövseydin bari.

Evet saygıdeğer bayilerimiz, siz değerli beyefendiler ve hanımefendiler.

Şimdiki kreasyonumuzun diğer özel, özel olduğu kadar güzel olan diğer parçasına geçiyoruz.

O bir simge

O bir marka

O bir ......

Ooooooooo ooooo

ŞEMS SİPERLİ SERPUŞ

-Ulen Bilo, bune len ha, bu ne yaaaa. Ne diyo bu? Ne şekeri ne p...şu?

-Şapka oluuuum şapka. Ha anladın dimiii şaaaap kaaaaa. Anladın mı?

Gördüğünüz gibi yedi uçlu, kula mensucat kumaşı, rüzgâr ve yağmur geçirmez, şems siperli serpuşumuz. İktidardan gelecek olan

tüm iftira (!)

tüm saldırılara (!)

tüm hakaretlere (!)

tüm ithamlara (!) karşı hem başımızı hemde yüzümüzü koruyacak, kollayacak; gerektiğinde bir koruma aleti olarak her şart ve zeminde çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz.

Sipariş kodumuz

www.ŞEMS SİPERLİ SERPUŞUMU VER.com

Evet, şimdide kreasyonumuzun yeni ürünü.

YIRTIK PANTOLON ve YAMALI CEKET.

-Ya abi, bunlar manyak mı?, yoksa bizimle dalga mı geçiyorlar?

-Sus ulen sus, bir daha ağzını açarsan liderin müzedeki ayakkabısının bağları ile çeneni bağlarım. Ulen yeter beee yeteeeeer. Tam onbeş yıl oldu bi tane seçim kazanamadık. Seçmenlerimize rezil zebil olduk, yeter artık yaaa yeter. Liderimiz düşünmüş, taşınmış biraz kaşınmış biraz da aşınmış ve de inanmış. (!) 2019 seçimin zaferle bitmesi için öncelik kılık ve kıyafetteki değişikliğin iyi olacağını ve sandığa yansıyacağını düşünmüş. Sana ne oluyor ha, ne oluyor vır vır vır vır konuşup duruyorsun. Vallahi getirdiğime getirmişime pişman etme.

-Tamam abi, tamam tamam ya sustum.

Evet değerli bayilerimiz. Beyefendi ve siz saygıdeğer hanımefendiler, bu sene ve bundan sonraki vatandaş ve kitlelerin üzerinde en büyük psikolojik, sosyolojik, ekonomik, duygusal izler bırakacak ve kreasyonumuzun mihenk taşını görüyorsunuz. Bunu giyecek olan tüm yandaşlarımız, yoldaşlarımız, kardaş ve karındaşlarımızın vatandaş Bilo, Sülo, İbo üzerinde bırakacağı etki akıllara ziyan. Bunu anlatmaya ne kelime, nede cümleler kifayetsiz kalır, anlatamazsınız. Bu kıyafetler ile meydanlara, yollara, bulvarlara, sokaklara, caddelere, köy ve kasabalara; nereye amma nereye giderseniz gidin büyük gözyaşları, büyük hüzün, büyük hicran, büyük şefkat ve merhamet ile karşılanacak ve bu duygusallık emin olun sandıklara acayip mi acayip yansıyacaktır. Sipariş için kodumuz:

www.YIRTIK PANTOLON YAMALI CEKET.com

Şuan telefonlarımızdan arayan seksen milyona bir alana, birde bedava kampanyamızı başlattık. Haydi herkes telefona, bitti bitiyor (!) gitti gidiyor (!)

Şimdi diyorsunuz ki, hani bunun çorabı? hani gömleği? Onlar yok. Yooook yok çorap yok, gömlek yok. Böylece vatandaş yeni kreasyonlarınızı üzerinizde dehşet (!) bir şekilde gördüğü anda emin olun meydanlarda, sokaklarda, caddelerde, bostan ve tarlalarda konuşmanıza gerek kalmadan hem oyunu, hem parasını hemde... çılgınlar gibi seve seve verecek.(!)

Saygıdeğer bayilerimiz 2019 da yapılacak seçimlerde firmamızı seçtiğiniz ve verdiğiniz siparişleriniz için teşekkür ederiz.

-Ulen ben senin. Ayakkabına, Şems siperli serpuşuna, Yırtık pantolonunada,

yamalı ceketinede, donuna, fanilanada..

-Ulen sus sus. Kovacaklar şimdi. Buda yetmeyecek popumuza tekme yiyeceğiz sus yeter yahu suuuuuuuus.

-Yahu abi, şimdi o tekmeyi yemezsek zaten 2019 da bu kreasyonla biz vatandaştan güzel mi güzel bir sopa birde k.....a tekmeyi Allah'ın izni ile yiyeceğiz. Öyle değil mi?

-Töööbe tööbe yaaa.

-Ya abi biz buraya

Nerden geldik?

Niye geldik?

Niçin geldik?

Selam ve dua ile..