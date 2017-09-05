2019’a Doğru, Seçimler, Adaylar…

Ergün Aydoğan

Konuşulan tek konu; 2019’da ne olacak? Önemli!

Çünkü artık sistem değişti. Ülkenin tek sahibi olabilmek için yüzde elli artı bire ihtiyaç var. Ona göre ittifaklar, bir araya gelmeler hızlandı, hızlanacak…

İktidarın adayı, stratejisi belli, iktidarın adayı; Erdoğan… Kampanya 17 Nisanda başladı, aralıksız sürüyor. Yanında Devlet Bahçeli, öyle milliyetçiliği ayaklar altına almak yok, tam aksine; milliyetçi söylemler üzerinden süreç yürütülecek. 30 Ağustos törenlerinde Erdoğan’ın, Bahçeli’nin elini iki elinin arasına alarak‘tost’ yapması. Bahçeli’nin Erdoğan’a sevecen, gülen gözlerle, samimiyetle bakması…

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Erdoğan’ın yanında… O da AKP’nin toplantılarında boy gösteriyor.

MHP’den ayrılanların başlattığı siyasi hareket hızla partileşme sürecine devam ederken, harekete katılan Koray Aydın; Cumhurbaşkanı adaylarının Meral Akşener olduğunu açıkladı. Daha da ileri giderek, kendilerinin ikinci tura kalacağı varsayımından hareketle CHP’nin de kendilerini destekleyeceğini açıklaması kafaları karıştırdı.

Çünkü CHP Genel Başkanının hayır bloğu adına Meral Akşener’e bir ziyareti vardı…

Son açıklamaları ile Erdoğan’la bütünleşen Vatan Partisi de adayını açıkladı; Doğu Perinçek...

Var olan ve kurulacak olan partiler, genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamaya devam ederken, ana muhalefet CHP’den ses yok!

Ne diyor CHP; aday partili olmasın! Herkesin adayı partili, CHP’nin adayı partisiz…

Ne diyor CHP; aday çalışmalarımız devam ediyor. Kim biliyor. Kemal beyden başka bilen var mı? Nasıl belirlenecek ana muhalefet CHP’nin adayı? Kapı arkası diplomasiyle…

Nasıl olacak? Partisiz bir aday olacak. Kim olacak? Tanınmış biri olacak.

Tamam, tanınmış biri. Kime göre tanınmış? Hangi alanda tanınmış; siyasette mi, sanatta mı, sporda mı, iş alanında mı, bürokraside mi… Hangi alanda, kime göre tanınmış.

Ne kadar tanınmış…

Kemal beyin kafasında bir strateji var mı, yok mu, bilen yok. Umulan odur ki; yeni bir Ekmelettin vakası olmasın!

Üyelerin geniş katılımıyla aday belirleme önerisi kabul görmedi. Şimdi CHP’nin kongreleri var, bu kongrelerde bir aday ismi öne çıkar mı, umulan odur ki çıkar. Çünkü süreç hızlı ilerliyor. CHP adına konuşulan, çok kıymetli isimler var, hangisi öne çıkar yakından kamuoyu tarafından izleniyor.

Ülkenin ana muhalefet partisinin stratejisi, çıkaracağı aday tabi ki belirleyicidir…

Seçime beş kala çıkacak aday ‘seçim dönemi’ adayı ‘konjonktürel’ aday olur. Adayın halkla kaynaşması, kendini tanıtması, beğendirmesi; sonuç almak kolay değil.

Tabi sadece partililer bu işe kafa yormuyor. Toplumun tüm kesimleri, değişen sistemde ülke yararına, barış ve huzuru sağlayacak, gerginlikleri azaltacak, kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, dünyayla ilişkileri geliştirecek bir aday arayışını tartışıyor.

Bana gelen bir bilgi, bu işin toplum tarafından ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor.

Yer Anadolu’nun merkezi Kayseri. Ve milliyetçi muhafazakâr bir vakıf… İç Anadolu ve İstanbul’da etkisi, gücü olan bir vakıf. Başkanı tarihçi bir profesör… Kurban bayramı için toplanılmış, bayramlaşma seremonisinden sonra gündem siyaset… Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Doğal olarak MHP’den ayrılanların kuracağı, çıkaracakları aday Meral Akşener değerlendiriliyor. Olumsuz bir düşünce yok. Ama konu CHP’nin çıkaracağı adaya geliyor. Eğer CHP ‘Milli ve manevi’ değerleri yüksek bir adayla çıkarsa; ikinci tura CHP adayının kalacağı ve o adayın destekleneceği konuşuluyor.

Peki, isim gündeme geliyor mu? Evet geliyor. CHP’nin çıkarabileceği ve onların destek vereceği ‘Milli ve manevi’ değerleri yüksek aday; Deniz Baykal olursa, destek vereceklerini...

Kim diyor? Anadolu’nun merkezi Kayseri’de, milliyetçi muhafazakâr bir vakıf. Tabi bu arada mevcut CHP yönetiminden, bu konuda, çok umutlu olmadıklarını söylemekten de geri durmuyorlar.

Geleceğe yönelik umutlar, beklentiler yüksek, süreci yönetenler, belirleyici konumdaki karar vericiler bir an önce; rasyonel karar vermekte gecikmemeliler…