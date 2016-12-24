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21. Yüzyılın Hileleri

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Günseli Rumelioglu

Gününüzün  güzel  ve özel geçmesi dileğiyle...

Şöyle bir tarama yapıp elimizde ne kaldı irdeleyelim.

Toplumsal yaşamda olmazsa olmazlara bakıyoruz.

Şaşırmamak mümkün değil.!

Son trendi konu; İnternet hatları üzerinden tüm  fotograf ve adres bilgilerimize ulaşılması.?

Eski telefon hatlarını kuşların, kargaların dinlenmek için  kulllanmasından sonra..!

Şu internet hatlarının vede kayıtlarının hangi amaçla izlendiği vede dinlendiği şüphe götürür.!

Süratli ve keskin düşünen insanoğluna sanki bir eğlence aracı bulundu ama tüm bilgileride bilinmeyen kişilerin yada güçlerin eline geçti gibi...!

Başlıbaşına gündemi ve insanı yoran vede bir kıskaç gibi içine alan çok önemli bir sorun olmaya başladı, bile.

Öncelikle bir özgürlük gibi algılanan katılımcıların gittikleri ve de geldikleri yerleri bir güzel ifşa ettikleri,

Hatta önceleri açık bir mekanda ne yediğini saklarken, internette tam tersi bak şunu yedim, şurda geziyorum, şunu çok seviyorum gibi  gayet  özgürce vede alenice tüm hallerinin ifade edilmesi..!,

Temelde rahatsız etmesede yinede o kişinin tüm duygusal ,fiziksel , sosyolojik vede psikolojik durumlarını tüm açıklığı ile ele vermektedir.

Hele ki; bilgilerin tüm netliği ile ortalıkta olması  kimsenin önceleri sakınmadığından gayet hoş bir iletişim sağlasada,

Dinleme ve izleme paranoyası sebebiyle , geldiğimiz noktada  sorun yaratmaya  vede kişilik haklarına saldırı olması sebebiyle toplumsal  yaşamımıza ket vurmaya, takip edilme vede izlenme biçiminde mantık dışı bir kuram geliştirmeye başlamıştır.

Hani çok açık vede şeffaf olunca belkide kendimizi ifade etmiş oluyoruz gibi gelmiş olabilir.?

Gizli hiçbir şeyimiz kalmadı.

Gelgelim, insani ihtiyaçlarımızdan biri de birbirimize saygı ve sevgi duymak değil miydi.?

Tüm halimizi açığa çıkarınca sizce ne elde ettik.?

Yani daha mutlu, daha huzurlu , daha sağlıklı, daha hoş sohbetmi olduk?

21. yüzyılın hilelerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz kesin.

Zira başımıza açılan şu kahrolası savaş manzaraları, tüm  iletişim bozuklukları, harbiden insani olmayan tüm kavgalar vede saygısız sevgisiz konuşmalar tümden içimizi  açıtmaya vede yaralamanın  ötesinde bizleri yıkıcı tahribi ile başbaşa bırakmaya başladı.

Herşeyde olduğu gibi teknolojinin de fazlası zarar veriyor.

Aslında Bilim ve Tekniğe yeniden yaklaşsak vede ne gibi gelişmeler ve buluşlar yapılmış bir araştırsak iyi olacak gibi.!

Zira Tv’ lerden evin içinin gözlenmesinden tutunda, telefonların koordinatlarından yer belirlenmesi, dinleme, izleme..,

Daha ilginci  bütün bu imkanlar bazı frekanslarla yapılabildiği için radyasyon yada zararlı ışıma ile karşılaşmak an meselesi olabilir.!

Çiplerin hayatımıza karışmasını  algılayabilmek ise bütün bunların bir adım  ötesi.

Haliyle siber optik geliştiricilerin açık olması kime yarar sağlar oda bizden uzak gibi..!

Tüm geliştirilen sistemlerin ülke güvenlikleri için olduğu düşünülünce, sorun yok lakin globalizmine öykünen tüm teknolojinin hangi amaca hizmet ettiği ise halen su götürür bir gerçek.

Diğer yandan şeffalıktan anladığımız tüm verilerimizin açık olması ise ünlü olmadım demek için çok geç,

Twitleriniz , instegram yada sosyal medya size bu kolaylığı sağlıyor, başka ne isterdiniz..!

Burdan şuna geleceğim , tümden magazinel olduk vesselam, gündemi değiştirmek heran elinizde,

İyi günler...

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