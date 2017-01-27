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21’incisi düzenlenen EMITT fuarında Altındağ rüzgârı esti

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21’incisi düzenlenen EMITT fuarında Altındağ rüzgârı esti
Dünyanın 5’inci büyük uluslararası turizm fuarı olarak nitelendirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Altındağ rüzgârı esti.

21’incisi düzenlenen fuarda Altındağ Belediyesi, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Altındağ Belediyesi’nin başarılı çalışmaları EMITT Fuarı’nda turizm profesyonellerine anlatıldı. Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy Açık Hava Müzesi katılımcılardan tam not aldı.

Bakan Nabi Avcı standı ziyaret etti

EMITT’in açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla yapıldı. Fuara Bakan Avcı’nın yanı sıra, Tunus Turizm ve El Sanatları Bakanı Selma Elloumi Rekik, Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah Albandak, BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekteri Taleb Rifai, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda yetkili katıldı. Tören sonrasında çeşitli ülkelerden EMITT’e gelerek stant açan firmaları ziyaret eden Bakan Avcı, Ankara standını da ziyaret etti. Bakan Avcı, katılımcılarla da sohbet etti.

Altındağ Belediyesi’nin turizm yatırımları anlatıldı

Yurtiçinden ve yurtdışından yüzlerce yerel idare ve turizm şirketi soluğu İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde aldı. Altındağ Belediyesi, Kore’den Japonya’ya, Bulgaristan’dan Tayland’a kadar çok sayıda farklı ülkeyle aynı çatı altında buluştu. Turizm yatırımcıları ile tur şirketleri Altındağ Belediyesi’nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar hakkında bilgi edindi. Altındağ Belediyesinin restorasyon çalışmalarının ve müzecilik alanındaki projelerinin tanıtımına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Stantta, bu yerleri anlatan Türkçe ve İngilizce kitapçıklar, tanıtım broşürleri ve kartpostallar dağıtıldı.  Altındağ Belediyesi’nin dev projesi Altınköy Açık Hava Müzesi ise en çok merak edilen ve ilgi gören yerlerin başında geldi.

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