22. dönem çalışmalarını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, ANKAPARK’ı gezerek, doyasıya eğlendiler

2. DÖNEM ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYAN BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ ÜYELERİ, ANKAPARK’I GEZDİLER,OYUNCAKLARA BİNDİLER, UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN GEÇİRDİLER..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, dünyanın en büyük tema parklarından biri olan ve yapımı devam eden ANKAPARK’ı gezerek, doyasıya eğlendiler.

22. dönem çalışmalarını tamamlayan Çocuk Meclisi üyeleri, idareciler ve velileri eşliğinde otobüslerle ANKAPARK’a geldiler. Meclis üyesi 85 çocuk, Ankapark’ta oyuncaklara bindiler, unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Çocuklara adeta karne hediyesi olan ANKAPARK gezisinde çocuklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ANKAPARK’ı yakından tanıma fırsatı da buldular.

Yaşları 9-14 arasında değişen çocuklar, bindiklerini oyuncaklarda heyecanlı anlar yaşarken, gezi sonunda idareciler ve velileriyle birlikte "kedi orkestrası" temalı havuz ve ANKAPARK giriş kapısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Geziden büyük zevk aldıklarını ve tekrar gelmek istediklerini belirten çocuklardan bazıları duygularını şöyle ifade ettiler:

Ayşe Dila Karakaya (22. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı) : Çok eğlendim, gerçekten çok şey öğrendim, çok mutluyum. Oyuncak uçak çok güzeldi.

Ceren Hızlı (11) : ANKAPARK’a ilk kez geldim, çok mutluyum. Burasını çok sevdim, ailemle de gelmeyi düşünüyorum.

Nazmiye Gargı (12) : ANKAPARK’ı, hayallerimde kurgulaya kurgulaya bitiremiyordum. Hayallerimin ötesinde bir yermiş, çok güzel.

Enes Burak Atay (12) : Çok güzel eğlendik, oyuncak uçağa bindik. Güzel bir gezi oldu. Ankapark’ı tanıma fırsatı buldum. Ailemle birlikte gelmek istiyorum.

Yunus İnci (10) : Çok güzel, eğlenceli bir yer burası. Herkese tavsiye ederim. Tekrar gelmeyi düşünüyorum.