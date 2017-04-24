23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara’da Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu’nun konseriyle kutlandı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Hayatta aldanmak, kandırılmak istemiyorsanız, bilime ve akla tutunun, rehberiniz Mustafa Kemal Atatürk olsun”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Başkentte, Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu’nun büyüleyici konseriyle kutlandı. Her yıl olduğu gibi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen kutlamaya Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşi Nur Kezban Taşdelen ve oğlu Aras Taşdelen ile birlikte katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Lale Karabıyık, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Belediye Meclis üyelerinin de yer aldığı konserde binlerce aile ve vatandaş da Türk Bayraklarıyla salonu doldurdu.

“ALDANMAK İSTEMİYORSANIZ REHBERİNİZ MUSTAFA KEMAL OLSUN”

“Biz en çok çocukların belediyesiyiz. Çocuklar için demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü barışı savunan bir belediyeyiz” sözleriyle konuşmasına başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Dünyanın en güzel korosu, sizler Atatürk’ün umudusunuz, sizler bizlerin umudusunuz ve gelecek sizlerin ellerinizde yeniden yaratılacak. Bayramınız kutlu olsun” dedi. Çocuklara seslenen Taşdelen, “Sizden bir belediye başkanı olarak değil, ağabeyiniz olarak bir ricam var; hayatta aldanmak, kandırılmak istemiyorsanız, bilime ve akla tutunun, rehberiniz Mustafa Kemal Atatürk olsun” diye konuştu.

Aydınlık bir geleceğin bilimle, sanatla, sporla yetişen çocukların eseri olacağını söyleyen Taşdelen, “Atatürk’ün, bugünü çocuklara armağan etmesinin nedeni ülkenin ve çocukların geleceğini kurtarmaktı. Çocukları iyi yetişmemiş toplumların ve ülkelerin geleceği yoktur.

Bizler Mustafa Kemal’e Cumhuriyete, demokrasiye kara sevdalıyız ve biliyoruz ki Çankaya o yolun en büyük neferi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKEDE MİLYONLARCA MUSTAFA KEMAL VAR”

Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: “Atatürk’ün adını dört bir yandan silmeye çalışıyorlar, onlar sildikçe biz yazmaya devam edeceğiz, Çankaya’nın en güzel parklarına O’nun adını verdik, temelini attığımız Türkiye’nin en güzel kültür merkezine O’nun adını vereceğiz. Mustafa Kemal bu ülkeyi yoktan var etti. Çukurova’nın pamuğunda, Uludağ’ın karında, Trakya’nın ayçiçeğinde Mustafa Kemal var. Bu ülkede milyonlarca Mustafa Kemal var.”

Çankaya Belediyesinin bir milyon Çankayalının belediyesi olduğunu hatırlatan Taşdelen, “Biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz, biz kimseyi ayırmayız, ötekileştirmeyiz, o yüzden Çankaya örnek belediyedir, kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet’in ilçesidir” dedi.

ÇANKAYA’DA ÇOCUK OLMAK AYRICALIKTIR

Çankaya Belediyesi’nin kreş sayısını 15’e ulaştıracağını dile getiren Taşdelen, mevcut kreşlerde bin 700 çocuğa eğitim verildiğini söyledi. Bugüne kadar tüm Türkiye genelinde 350 bin bilim ve edebiyat serisi kitaplarını dağıttıklarını, Çankaya sınırlarında 158 okulun tadilatının yapıldığını, okullarda sağlık taramalarının devam ettiğini hatırlatan Taşdelen, Çankaya’da çocuk olmanın ayrıcalığını tüm çocuklara yaşatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çankayalı çocukların bir haftadır 23 Nisan’ı doya doya kutladığını belirten Taşdelen,

“Kreşlerimizde, etüt merkezlerimizde 23 Nisan coşkunu yaşıyoruz. Toplam 5 bin çocuğumuzla bugüne kadar bayramı kutladık. 22 mahalleden 720 çocuğumuzla çok büyük bir sergi açtık. Burada da bin 145 çocuğumuzla bu duyguyu yaşayacağız” diye konuştu.

ATA’YA MİNNET AYAKTA ALKIŞLANDI

1000 Çocuk Korosu seslendirdiği, “Senden Daha Güzel” isimli şarkının ‘kimseyi tanımadım ben senden daha güzel’ nakaratında hep beraber ellerini uzatarak sinevizyondaki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü defalarca göstermeleri salonda büyük coşku yarattı.

14 Okul ve Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu’ndan 1145 çocuğun oluşturduğu 1000 Çocuk Korosu, günler süren provaların ardından büyük güne hazırlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir repertuarla izleyici karşısına çıkan koro, “İleri”, “El ele”, “İzmir Marşı”, “23 Nisan”, “Güzel Dünya”, “Mavi Gezegen”, “Penceresi Yola Karşı”, “Yeşil Çimen Üzerinde”, “Çayır Çimen Geze Geze”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Hele Bir Gel”, “Senden Daha Güzel” şarkılarını seslendirdi. Kutlamada Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yıldız Grubu da (Hoy-Tur) halk dansları performanslarıyla şarkılara eşlik etti.