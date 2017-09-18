23.Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali açılışı gibi kapanışı da görkemli bir şekilde oldu

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ilk olarak sabah kahvaltısında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Daha sonra basın mensuplarıyla birlikte çarşıyı gezen Başkan Kaplan esnaflarla sohbet etti. Başkan Kaplan sohbetin ardından Beypazarı Genç Atıcılar derneğinin düzenlediği atış yarışmalarına katıldı.

Atatürk Parkı etkinlik alanında gün içersinde çocuk izleyiciler için Hacivat ve Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan ve çeşitli çocuk oyunlarıyla minikleri eğlendirdi. Onun ardından yemek yapma yarışmaları, havuç paketleme yarışları ve Beypazarı yöresel kıyafetlerinden oluşan bir defile gerçekleşti. Daha sonra sahne alan sanatçı Ulviye Koçak herkesi eğlendirdi.

Festival in kapanış konseri olarak şehir stadyumunda gerçekleşen konserde ilk olarak Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden İsmail Altunsaray sahne alarak Beypazarlılara unutulmaz saatler yaşattı. Günün son konserinde festivalin kapanışını Ferhat Göçer konseri ve havai fişek gösterisiyle yapıldı. Göçer, şarkılarını stadyumu dolduran binlerce Beypazarlı ile seslendirdi.