23.Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali açılışı gibi kapanışı da görkemli bir şekilde oldu

Daha sonra basın mensuplarıyla birlikte çarşıyı gezen Başkan Kaplan esnaflarla sohbet etti. Başkan Kaplan sohbetin ardından Beypazarı Genç Atıcılar derneğinin düzenlediği atış yarışmalarına katıldı.
Atatürk Parkı etkinlik alanında gün içersinde çocuk izleyiciler için Hacivat ve Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan ve çeşitli çocuk oyunlarıyla minikleri eğlendirdi. Onun ardından yemek yapma yarışmaları, havuç paketleme yarışları ve Beypazarı yöresel kıyafetlerinden oluşan bir defile gerçekleşti. Daha sonra sahne alan sanatçı Ulviye Koçak herkesi eğlendirdi.
Festivalin kapanış konseri olarak şehir stadyumunda gerçekleşen konserde ilk olarak Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden İsmail Altunsaray sahne alarak Beypazarlılara unutulmaz saatler yaşattı. Günün son konserinde festivalin kapanışını Ferhat Göçer konseri ve havai fişek gösterisiyle yapıldı. Göçer, şarkılarını stadyumu dolduran binlerce Beypazarlı ile seslendirdi.
Kapanış konuşmasında konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘’ Öncelikle aramızda bulunan ve festivalimize teşrifleriyle bizi onurlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek’e verdiği katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda festivalimizdeki tüm katılımcılara, değerli hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. En güzel günler sizinle olsun Allah’a emanet olun sağ olun, var olun ‘’ dedi.
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