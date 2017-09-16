23.Uluslararası ‘’ Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali ‘’ görkemli programlar ve etkinliklerle kapılarını açtı

Festival daha sonra şehir merkezinde gerçekleştirilen ‘’ İpekyolu Yürüşüyü ‘’ kortej halinde etkinlik alanına yürünmesiyle devam etti. Kortej yürüyüşü sonrası Başkan Kaplan bankalar caddesinde kurulan standları teker teker gezerek vatandaşları ziyaret etti.
Etkinlik alanında gerçekleştirilen animasyonlar, sihirbaz gösterileri ve farklı ülkelerden ve şehirlerden festivale katılan oyun gruplarının oyunları sergilendi. Akşam saatlerinde festivalin açılış konseri olan Merve Özbey ve Erdem Kınay verdiği konserle festivale katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.
Konser sonrasında konuşan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ‘’ Öncelikle festivalimizde bizi yalnız bırakmadığınız için herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizi böyle eğlenirken mutlu görmek bizleri de cani gönülden mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Biz onlar için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Onun için hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, sizi eğlenceyle baş başa bırakıyorum" dedi.
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