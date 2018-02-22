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25. Uluslararası Adana Film Festivali 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak

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25. Uluslararası Adana Film Festivali 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak
Hüseyin Sözlü’nün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından kesintiye uğramadan hayata geçirilen Adana Film Festivali’nin 25’incisi 22-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak.

Türk Sineması’na, Adana’nın tanıtımına ve ülke kültürüne önemli katkı yapan Ulusararası Adana Film Festivali’nde bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Film Maratonu bölümleri yer alacak.

25. Adana Film Festivali’nde yeni Onur Ödülleri sahiplerini bulacak ve öncesinde ana yarışma kategorilerinin alt bölümleri belirlenecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22 Eylül-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25.Uluslararası Adana Film Festivali, Adana’nın Türkiye genelinde ve özellikle uluslararası sinema dünyasında tanıtımına önemli katkı sağlıyor.

FESTİVAL AKSAMADAN, ARALIKSIZ YAPILIYOR

Göreve geldiği günden bu yana Adana Film Festivali’nin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, terör nedeniyle çok sayıda şehit verilmesinden dolayı bir festivalin sadece yarışma bölümünün yapılabilmesinin dışında, Adana Film Festivali’ni aralıksız hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti. Başkan Hüseyin Sözlü, “Adana Film Festivali’nin ülke kültürüne, sinema sanatına ve Adana’nın tanıtımına katkısını büyütmek için imkanlarımız dahilinde, elimizden geleni yapıyoruz. Festival tarihinin belirlenmesi ile geri sayım ve heyecan da başlamış oldu 25. Adana Film Festivali’nin geçmiştekilere oranla daha yoğun, etkili ve renkli geçeceğine inancım tam. Ülkemiz ve yaşadığımız şehir Adana’mız için çalışmaktan, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sanata ve kültüre destek vermekten hiçbir şekilde imtina etmeyeceğiz” dedi.

25. Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar da, 25. Adana Film Festivali’nin tarihinin belirlenmesiyle birlikte, ses getiren, amaçlarına ulaşan bir festival hayata geçirebilmek için harekete geçtiklerini ifade etti. Avşar, Türk Sineması’nın kalbinin 22 Eylül-30 Eylül 2018 tarihlerinde Adana’da atacağını hatırlatarak, Türk Sineması’nın uluslararası rekabet gücü olan eserlere imza koyabilmesine olanak sağlamak, kaliteyi artırmak ve Adana’nın sesini dünyaya duyurmak için çaba göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Festival Direktörü İsmail Dikilitaş da, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması başta olmak üzere, her bir yarışma bölümü ve alt kategorilerinin daha etkin, daha derin ve daha fazla kitleye ulaşabilecek şekilde yapılabilmesi için, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda, mesai mefhumu gözetmeden ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini kaydetti.

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