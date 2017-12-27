27 ARALIK 1919’DA ORTAYA KONULAN BAĞIMSIZLIK RUHUNU YAŞATMALIYIZ

İsmail Koncuk

Vatanımızın emperyalist güçler tarafından işgal edilmesi üzerine Türk milletinin yüreğine düşen bağımsızlık ateşi, 27 Aralık 1919 günü Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle birlikte adeta bir yangına dönüştü. Ankaralıların bağımsızlık mücadelesine verdiği bu destek, bir anlamda Anadolu’nun mücadele iradesini de ortaya koymaktaydı. O günden sonra Ankara, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin kalbi, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, kültürel ve sosyal merkezi haline geldi.

27 Aralık 1919’da Ankara’dan yükselen ve tüm dünyada yankılanan “Ya İstiklal ya ölüm” nidaları, Türk topraklarının bir kere daha ve ebedi olarak fethinin müjdecisi oldu.

Bugün ise tarifi imkânsız bedeller ödeyerek kurduğumuz ve yaşattığımız Devletimizin yok edilmesi için var gücüyle çalışan iç ve dış mihrakların en büyük arzusu, 27 Aralık 1919 günü ortaya konulan bu milli iradeyi yok etmek olarak belirmektedir. Bu nedenle Ankara, birlik ve beraberlik içinde yaşayan Türk milletinin ve hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin sembolü, ülke bütünlüğümüze kastedenlerin ise hedefi konumundadır.

Bütün bu saldırılar karşısında, ülkemizin gelecek asırlara ve daha güzel yarınlara ulaşması ve bütünlüğümüze kastedenlere karşı konması için bizlere düşen, 27 Aralık 1919 günü milli mücadele için şahlanan bağımsızlık ruhuna sahip çıkmak olacaktır.

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümünü kutluyoruz. İşgale, esarete başkaldırının merkezi olan güzel Ankara’mızın Cumhuriyetimizin değerlerine layık bir şehir olması ve devletimizle birlikte ilelebet payidar kalmasını temenni ediyorum.

Bu büyük milletin birlik ve beraberliğinin, özgürlük ve bağımsızlığının, dostluk ve kardeşliğinin sembolü olan Ankara’mızın temsil ettiği değerler doğrultusunda kutlu yürüyüşünü sürdüreceğine yönelik inancımızı bir kez daha yineliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu vatan uğruna canlarını feda eden gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Başta Ankaralılar olmak üzere bütün milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.