27 Aralık Ankara’nın diriliş tarihi

Fatih Çetinkaya / MHP Ankara İl Başkanı

27 Aralık Ankara için bir bayram günü. ”Aziz Ankaralılar, Türk milletinin yeniden dirilişine vurulan mührün karargahı bir kentin mensubu olmakla ne kadar övünseler azdır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümü.

“LAYIKIYLA KUTLANMALI”

“27 Aralık 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ilk kez geldiği Ankara’da bir tarih yazmıştır. Aziz Ankara’mız çorak bir bozkırdan başkente dönüşürken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna da karargahlık yapma onurunu elde etmiştir.

Şüphesiz bu önemli günün 97. yılında o günlerin, Dikmen sırtlarında karşılanışının heyecanını kıymetli hemşehrilerimizle birlikte bir kez daha yaşıyoruz.

Hiç şüphesiz 27 Aralık, Ankara’mız için bir bayram günüdür. 27 Aralık 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile Türk milletinin kurtuluşunun ateşi yakılmıştır.

Sevr’in Türk milletine dayatıldığı günlerde gerçekleşen bu kutlu kucaklaşma mutlaka her yıl hak ettiği şekilde kutlanmalı, nesilden nesile aktarılmalıdır.

Bu duygularla, Milli Mücadelenin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Ankara’ya gelişlerinin 97. yılında bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum.”