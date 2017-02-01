28 milyon dolarlık, tarım ve ormancılık projesi

Halim Utlu / Gazeteci

Bozulan mera ve ormanların rehabilitasyonu, iklim dostu tarım uygulamalarının artırılması,sürdürülebilir arazi yönetiminin teşviki ile yasal, politik ve kurumsal bir çerçevenin yaratılması için,üç temel bileşene odaklanan, 28 milyon dolarlık ve 4 yılda tamamlanacak yeni bir projenin temelleri atıldı.

Arazi kullanıcıları ve politika yapıcılarının da içinde olduğu, hem saha, hem de kurumsal ve yasal seviyelerde etki yaratılmasının yanı sıra, düşük karbon teknolojilerinin yaygın olarak kullanımının amaçlandığı proje,oldukça ilgi gördü.Proje,Orta Anadolu’nun kalbinde yer alan ve giderek çölleşme riski taşıyan Konya Kapalı Havzası ve civarını kapsıyor. Bölge aynı zamanda ormanları, biyoçeşitliliği ve birçok nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan eşsiz bozkırlarıyla tanınıyor.

Düşük karbon teknolojileri, yaygın olarak kullanılacak

Kısa adı GEF olan Küresel Çevre Fonu tarafından da finanse edilen proje, düşük karbon teknolojilerinin yaygın olarak kullanımını öngörüyor.Ülkemizin Konya Kapalı Havzası’nda yer alan ormanlar, meralar ve tarım arazileri; sürdürülebilir arazi yönetimi, iklim dostu tarım ve bölgenin biyoçeşitliliğini korumayı amaçlıyor.

28 milyon dolarlık proje,Küresel Çevre Fonu (GEF) başta olmak üzere, FAO, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Konya Şeker ve Doğa Koruma Merkezi tarafından ortaklaşa finanse ediliyor.

Bozulan mera ve ormanların rehabilitasyonu, iklim dostu tarım uygulamalarının artırılması ile sürdürülebilir arazi yönetiminin teşviki için yasal, politik ve kurumsal bir çerçevenin yaratılması gibi üç temel bileşene odaklanan ve 4 yıl süreli proje,Türkiye’nin doğal mirasındaki önemine rağmen, bölge yoğun tarım uygulamaları, aşırı otlatma, doğru kararlar vermeye imkan sağlayan izleme sistemlerinin olmayışı gibi, birçok zorlukla karşı karşıya bulunuyor.

GEF, FAO, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri

Bakanlığı, Konya Şeker ve Doğa Koruma Merkezi ortaklar arasında

Endemik bitkilerin, kelebeklerin, tatlı su balıklarının ve küresel olarak nesli tükenmekte olan büyük toy kuşu gibi, kuş türlerinin içinde bulunduğu önemli flora ve faunanın korunması için, bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştiren proje,Küresel Çevre Fonu (GEF) başta olmak üzere, FAO, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Konya Şeker ve Doğa Koruma Merkez ile birlikte yürütülüyor ve hayata geçiriliyor.

Bölgedeki aşırı otlatma ve toprak erozyonu,ormanların bozulmasındaki başlıca nedenler arasında yer alıyor. Toprağın verimli ve ekonomik örtüsü azaldıkça, toprak da karbon kaybına uğruyor. Proje, toprak erozyonunu azaltmak için, bozulmuş olan arazileri ağaçlandırmayı, ormanlardaki otlatmayı sınırlandıracak adımlar atmayı ve rüzgar perdeleri, su hasadı teknikleri ve kuraklığa dirençli yerli türleri buluşturmayı amaçlıyor.



Korumalı tarım teknikleri de proje içinde

Küresel sera gazı salınımlarına en fazla katkı veren sektörlerden biri olan tarım ve yürütülen proje ile tarımsal atıklardan çıkan metan salınımlarını hapseden, modern metan yakalama teknolojili ve tam teşekküllü öğütücüler kurduruluyor..Böylece alanda yer alan tüm ilgililler, projeden faydalanıyor..



Bozulan tarımsal arazilerdeki olumsuz gidişatı tersine çevirmek için,korumalı tarım teknikleri, projenin önemli bir parçasını oluşturuyor.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) edinilen bilgiye göre;çiftçiler, toprakların bitkisel yüzeyini korumak için, su tasarrufu ve ürün rotasyonu tekniklerini, sıfır toprak işlemeyi, hayvan gübresi kullanımını ve ekin kalıntılarının yönetimini de öğreniyor.