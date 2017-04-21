  • BIST 92.666
  • Altın 150,244
  • Dolar 3,6432
  • Euro 3,8994
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C

28’inci Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu’nda gerçekleşen açılış töreni ile başladı

»
28’inci Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu’nda gerçekleşen açılış töreni ile başladı
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 28’inci Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu’nda gerçekleşen açılış töreni ile başladı.

Onur ödüllerinin sahiplerini bulduğu açılış törenine Türk Sineması’nın dev isimleri Hülya Koçyiğit, İzzet Günay, Meltem Cumbul, Şenay Gürler gibi oyuncuların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de katıldı.

 

Atatürk’ün bize gösterdiği aydınlık yoldan yürüyoruz”

Gecede festivale desteklerinden dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, teşekkür plaketine layık görüldü.

Başarılı oyuncu Şenay Gürler’in elinden ödülünü alan Yaşar, “Sanata ve sanatçılarımıza her daim destek olmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince Cumhuriyetin başkenti Ankara’da vatandaşlarımızı sevilen tiyatro oyunlarıyla, sanatçılarla ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği aydınlık yoldan yürüyoruz” dedi.

 

“Sanatın olduğu yerde barış var”

Festival kapsamında, bu yıl ki “Aziz Nesin Emek Ödülü”nün sahibi, beyazperdenin unutulmaz sanatçısı İzzet Günay oldu. Günay ödülünü birçok filmde birlikte rol aldığı sevilen sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit’in elinden aldı.

Törende yaptığı konuşmada aldığı ödülü çok önemsediğini belirten Günay, “Aziz Nesin bu ülkenin az yetiştirdiği çok önemli düşünürlerden biri, dünya çapında bir mizah yazarı. İçinde bir de emek lafı olunca aldığım ödül daha da önem kazanıyor. Aynı zamanda bu gün benim sanat yılımın 60’ıncı yılı. Bu ödülü bu geceye emek veren herkes için kaldırmak istiyorum. Sanatın olduğu yerde barış var, sevinç var, bir dönüşüm var, onun için sanata çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

 

Meltem Cumbul da ödül aldı

Festivalin önemli ödüllerinden “Sanat Çınarı Ödülü” ise müziğin duayeni ve Yazar Ahmet Say’a Nesrin Cavadzade  tarafından verildi. “Kitle İletişim Ödülü de Oyuncular Sendikası Başkanı ünlü oyuncu Meltem Cumbul’a Tamer Levent tarafından sunuldu.

Alkışların bir an olsun dinmediği gecede, ödül törenin ardından katılımcılar Baba Zula konseri ile kulaklarının pasını sildi.

 

142 film izleyiciyle buluşacak

Bu yıl “körleşme” temasının işlendiği festival, 30 Nisan’a kadar devam edecek. Festivalde dünya festivallerinin en özel seçkileri, yönetmenlerin kült filmleri, kısa ve belgesel filmlerin son dönem başarılı örneklerinden oluşan toplam 142 film izleyiciyle buluşacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gaziantep Opera ve Bale Günleri, 22-25 Nisan tarihleri arasında olacak19 Nisan 2017 Çarşamba 09:21
  • Beypazarı'nda Tasavvuf Müziği konseri verildi18 Nisan 2017 Salı 11:40
  • Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 2017 yazında açılacak17 Nisan 2017 Pazartesi 11:50
  • Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Beypazarlılarla buluştu13 Nisan 2017 Perşembe 11:04
  • TRABZON OPERA BALE GÜNLERİ 18 NİSAN'DA BAŞLIYOR12 Nisan 2017 Çarşamba 12:32
  • Mamak Kültür Merkezi’nden düzenlenen "Aşıklar Şöleni" programında aşıklar atıştı12 Nisan 2017 Çarşamba 12:28
  • Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu Eti Çocuk Tiyatrosu’nun Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyununa ev sahipliği yaptı12 Nisan 2017 Çarşamba 12:25
  • DÜNYAYI BAŞKASININ GÖZÜNDEN DENEYİMLEYİN: SANAL GERÇEKLİK ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ’NDE11 Nisan 2017 Salı 12:16
  • Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde BRHD tarafından düzenlenen 47. Yıl Büyük Sergisi törenle açıldı11 Nisan 2017 Salı 11:54
  • Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 300 çocuk ve ailesini Kırmızı Şapkalı Kurt oyunu ile ağırladı10 Nisan 2017 Pazartesi 13:03
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim