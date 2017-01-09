3. Alternatif Enerji Kaynakları Forumu

İrem Subaşı / İllüzyonist

Değişen ve gelişen dünyada her geçen gün enerji kullanım miktarı artış gösteriyor. Günümüzde petrol, doğal gaz, kömür gibi enerji kaynakları ile su gücünden elde edilen enerji kullanılıyor ancak bu enerji türleri de ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığından alternatif enerji kaynakları konusunda arayış devam ediyor. Uzman isimlerle Türkiye’de ve dünyada verimli enerji kullanımının boyutunu ele alan Mektebim, 3. Alternatif Enerji Kaynakları Forumunda GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü adına Seda Uysal ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genel Koordinatörü Süleyman Mümin Bulut’u ağırladı. Ülkemizdeki enerji rezervlerinin kullanımı ve gelecekteki enerji potansiyelinin neler olacağı konusunda açıklamada bulunan uzmanlar, özellikle genç nesilde farkındalık oluşturarak toplumu enerji konusunda bilinçlendirmek ve enerji verimliliğini artırmayı amaçlıyorlar. Alternatif enerji kaynaklarının doğal çevre ve ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çeken uzmanlar, Rüzgâr Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Hidroelektrik Enerji, Hidroelektrik Enerji, Biyokütle Enerjisi ve Dünya’daki yenilenebilir enerji yatırımları ile Türkiye’de ki enerji yatırımları hakkında bilgilendirdiler.

GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, güneş enerjisinin uygulanmasında bilim ve teknolojinin geliştirilmesi, güneş enerjisi konusunda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması, güneş enerjisi ile ilgili alanlarda eğitimin özendirilmesi konusunda çalışmalarını anlattı. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi ve su ısıtma sistemlerini anlatan Telemcioğlu, paneller ve kullanım yerleri hakkında bilgi verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Seda Uysal, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekteki kullanımı, rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi, güneş pilleri, biyokütle enerjisi ve Türkiye’de bulunan jeotermal alanlar hakkında bilgi aktardı. Dalga ve gel-git olaylarından üretilen enerjide oluşan dalga yılanının görüntüleri öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.