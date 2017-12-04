  • BIST 103.929
  • Altın 160,859
  • Dolar 3,9276
  • Euro 4,6623
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 13 °C

3 Aralık Dünya Engelliler Günü pop müziğinin sevilen ismi Buray unutulmaz bir gün yaşattı

»
3 Aralık Dünya Engelliler Günü pop müziğinin sevilen ismi Buray unutulmaz bir gün yaşattı
Yenimahalle Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarına pop müziğinin sevilen ismi Buray’la unutulmaz bir gün yaşattı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa,  CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan vekili Kayhan Yüreğir, meclis üyeleri, muhtarlar ve 3 bini aşkın Başkentli katıldı.

Program salonu hınca hınç dolduran muhteşem kalabalığın hep bir ağızdan 10’uncu Yıl Marşı’nı söylemesiyle başladı. Anakent Sağırlar Derneği öğrencilerinin işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okumasının ardından Yenimahalle Belediyesi yüzme antrenörleri engelli temalı lirik dans gösterisiyle hünerlerini sergiledi.

Etkinliklere; Özel Kardelen, Can Yaren, İlk Emek, İletişim Başkent, İnci Ser, Mavi Yıldızlarve Sedat Taş Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de ailelerive öğretmenleriyle birlikte katıldı.

Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız

Engelli dostu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kısa bir konuşma yaparak “Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız. Biz Yenimahalle'yi 7'den 70'e herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

3 bin kişilik dev koro Buray şarkılarını söyledi

Sıra pop müziğinin beğenilen yorumcusu Buray’a geldiğinde salonu dolduran 3 binden fazla Başkentli dev bir koro oldu.Buray; Ay Parçası, Sahiden, Kimsenin suçu yok gibi hemen herkesin bildiği 20’den fazla şarkısını Yenimahallelilerle hep bir ağızdan söyledi.

Konukları selamlayan sanatçı “En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi olduktan sonra hiçbir şey sınıflandırılamaz” dedi.

Buray sevilen şarkısı “Mecnun’u” sahnede özel eğitim kurumlarının öğrencileri ile birlikte yorumladı. Engelli dostlarıyla mikrofonu paylaşan Buray konserin finalini ise Başkan Yaşar’la birlikte “Aşk mı lazım” şarkısıyla yaptı.

Konserin sonunda sanatçıyı tebrik eden Başkan Yaşar günün anısına YENİMEK kursiyerlerinin yaptığı el emeği gör nuru bir ürünü Buray’a hediye etti.

Ayrıca; 20 engelliye tekerlekli sandalye, programa katılan tüm engelli bireylere ise günün anısına hediyeler verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun (KAFFED) 8’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 11:12
  • Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından 14 madalya28 Kasım 2017 Salı 15:11
  • Türkiye’nin kanayan yarası eğitim sistemi Yenimahalle’de masaya yatırıldı28 Kasım 2017 Salı 15:08
  • Yenimahalle'de düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 4 ton hamsi ikram edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 10:35
  • Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukları ağırlamaya devam ediyor27 Kasım 2017 Pazartesi 10:13
  • Yenimahalle Belediyesi, Umut Hastanesi işbirliğinde öğrencilere diş taraması yapıldı24 Kasım 2017 Cuma 12:00
  • Yenimahalle Belediyesi geleneksel hale getirdiği Hamsi Şenliği’ne Demetevler Karşıyaka İş Merkezi önünde start verdi24 Kasım 2017 Cuma 11:14
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, grubunu şampiyon bitirerek play-off vizesi aldı23 Kasım 2017 Perşembe 13:05
  • “Eğitimde Neler Oluyor?“ adlı panel ile Yenimahallelilerle buluşacak23 Kasım 2017 Perşembe 12:22
  • Yenimahalle’de her yıl olduğu gibi bu yılda ilçe sakinleri Karadeniz’in incisi hamsiye doyacak22 Kasım 2017 Çarşamba 11:53
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim