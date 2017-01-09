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3. Lig Kadınlar Futbol Ligi’nde, Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı Antalya Demir Spor karşısında farklı galibiyet aldı

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3. Lig Kadınlar Futbol Ligi’nde, Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı Antalya Demir Spor karşısında farklı galibiyet aldı
3. Lig Kadınlar Futbol Ligi’nde, Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı Antalya Demir Spor karşısında farklı galibiyet aldı.

Yapılan antrenör değişikliği ile çıkışa geçen Gölbaşı Belediye Spor yükselişini farklı galibiyetle sürdürdü.

Gölbaşı Belediye Spor Kadın Futbol Takımı, Antalya Demir Spor’u 18-0 gibi farklı bir skorla yendi. Gölbaşı Belediye Spor, takımın başına getirilen Senem Çeyiz ve kaleci Antrenörü Özkan Güler ile birlikte yükselişe geçti. Alınan galibiyet sonrası mutlu olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Spor Başkan Hayati Çal, “ Kadın takımımızın antrenör değişikliklerinden sonra böyle bir galibiyet alması takım içinde güzel bir hava oluşturdu. İnşallah ikinci yarıda bu yükselişimize de devam edeceğiz. Antrenörlerimizin gelmesi ile birlikte takımda ki havanın değiştiğini fark edebiliyoruz. Takımımıza güven geldi, ayağa top yapmaya başladık, pozisyonlar bulmaya başladık. Yapılan doğru hamleler neticesinde ise rakibe karşı üstün bir futbol oynayarak farklı bir galibiyet aldık. Takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

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