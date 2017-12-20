T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Yerli Düşünce Derneği’nin organize ettiği...

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ’nın destekleriyle, Yerli Düşünce Derneği ’nin organize ettiği, Tudors’un ana sponsor olduğu, Yunus Emre Enstitüsü’nün katkı sunduğu “ 3. Türk Filmleri Haftası–Almatı ” etkinliği, 23 Aralık Cumartesi düzenlenecek gala gecesiyle başlıyor.

Festivalin açılışı, Türkiye’de büyük yankı uyandıran ve şu anda izlenme rekorları kıran, gerçek yaşanmış bir hayat hikâyesinden yola çıkılarak uyarlanan “Ayla” filmi ile gerçekleştirilecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, THY ve Ziraat Bankası’nın sponsor olduğu “Ayla” filminin Kazakistan-Almatı’da gösterilecek olması büyük ilgi uyandırdı.

Filmin tanıtımı billboard reklamlarına çıkarken, izleyiciler filmi sabırsızlıkla bekliyor.

Ayla filmi nin yönetmeni ve oyuncularının da katılacağı, birçok dizi oyuncusu ve yönetmenin katılım sağlayacağı film haftası, Almatı’da büyük yankı uyandırdı.

Bir hafta sürecek olan etkinlikte; Ayla, Dünyanın En Güzel Kokusu 2, Dağ 2, Kocan Kadar Konuş, Köstebekgiller filmleri ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

“3. Türk Filmleri Haftası–Almatı” etkinliğine ayrıca; Beta Tea, Atiker Autogas Systems & LPG Tanks, THY, Zugo, Duru, Alpin Carpet.kz, Almaty Hotel, Laleli Plaza, Tem Tour, Benim Yârim Türk ve Arko katkı sunuyor.