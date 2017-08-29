  • BIST 110.109
  • Altın 146,502
  • Dolar 3,4456
  • Euro 4,1440
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C

30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun

» »
Necati Yılmaz

30 Ağustos, ulusumuzun yokluklar içinde, büyük fedakarlıklarla verdiği tam bağımsızlık mücadelesini zaferle ve Cumhuriyet’le taçlandırdığı tarihimizin altın sayfalarından biridir.

Haksızlıklara ve tüm olumsuzluklara rağmen işgale boyun eğmeyenler Mustafa Kemal’in önderliğinde tam bağımsızlık için ayağa kalkmış ve büyük zaferi kazanmışlardır.

Kazanılan bu zafer, sadece ülkemizin değil; tüm mazlum milletlerin özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onurlu yaşama dönük kararlılığına yönelişinin de bir diğer adıdır.

30 Ağustos zaferi göstermiştir ki; küllerinden doğan ulus, zalimlere asla boyun eğmeyecek, birliğini ve bütünlüğünü bozmayacak, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır.

Bu zafer emperyalizme ve işgale olduğu kadar mandacı ve işbirlikçilere karşı kazanılmış bir zaferdir. Dün olduğu gibi bugün de milletin egemenliğine kast eden bu karanlık ihanet günleri elbette geçecektir. Halkımız bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyecektir.

Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve hep milletin olacaktır.

Demokrasi, bağımsızlık ve özgürlükten yana olan ulusumuz, Cumhuriyetimiz’e yönelik tüm saldırılar karşısında yıkılmayacak bir duvardır. Cumhuriyetimiz’i, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler, bu duvarı asla aşamayacaktır.

94 yıl önce olduğu gibi, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, içinde bulunduğumuz günlerde de hatırlanması gerektiğine olan inancımla şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm yurttaşlarımızın huzur ve barış içerisinde yaşamasını temenni ediyorum.

Fedakarlığın, onurun, vatan sevgisinin, bağımsızlık ve özgürlüğün bir ulus için tam ifadesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun.

Bu yazı toplam 62 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim