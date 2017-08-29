30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun

Necati Yılmaz

30 Ağustos, ulusumuzun yokluklar içinde, büyük fedakarlıklarla verdiği tam bağımsızlık mücadelesini zaferle ve Cumhuriyet’le taçlandırdığı tarihimizin altın sayfalarından biridir.

Haksızlıklara ve tüm olumsuzluklara rağmen işgale boyun eğmeyenler Mustafa Kemal’in önderliğinde tam bağımsızlık için ayağa kalkmış ve büyük zaferi kazanmışlardır.

Kazanılan bu zafer, sadece ülkemizin değil; tüm mazlum milletlerin özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onurlu yaşama dönük kararlılığına yönelişinin de bir diğer adıdır.

30 Ağustos zaferi göstermiştir ki; küllerinden doğan ulus, zalimlere asla boyun eğmeyecek, birliğini ve bütünlüğünü bozmayacak, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır.

Bu zafer emperyalizme ve işgale olduğu kadar mandacı ve işbirlikçilere karşı kazanılmış bir zaferdir. Dün olduğu gibi bugün de milletin egemenliğine kast eden bu karanlık ihanet günleri elbette geçecektir. Halkımız bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyecektir.

Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve hep milletin olacaktır.

Demokrasi, bağımsızlık ve özgürlükten yana olan ulusumuz, Cumhuriyetimiz’e yönelik tüm saldırılar karşısında yıkılmayacak bir duvardır. Cumhuriyetimiz’i, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletini, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler, bu duvarı asla aşamayacaktır.

94 yıl önce olduğu gibi, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, içinde bulunduğumuz günlerde de hatırlanması gerektiğine olan inancımla şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm yurttaşlarımızın huzur ve barış içerisinde yaşamasını temenni ediyorum.