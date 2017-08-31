30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLADIK

Ergün Aydoğan

Kim kutladı? Halk kutladı…

15 Temmuz’un yıldönümünde gazetelerin tüm sayfalarını ilanlarla donatan; iş dünyasının büyük kuruluşları, sendikalar, sivil toplum dernekleri, irili ufaklı; dernek, vakıf, üniversite, kuruluş, kulüp aklınıza kim geliyorsa yarışanların…

30 Ağustos Zafer Bayramı yıldönümü kutlama mesajlarını içeren ilanları yoktu.

CHP’li belediyeler, Yapı Kredi Bankası, Turkcell, Çağdaş Market, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Altunbilekler, Atılım Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi gibi sınırlı sayıda kuruluşların, 30 Ağustos Zafer Bayramı yıldönümünü kutlayan ilanları vardı, bazı ulusal gazetelerde.

15 Temmuz’da bedava konuşma vermek için yarışan telefon operatörleri yoktu…

Milli bayramlar; resmi kutlamaların ötesine geçmiyor, içinde halk yok, halk kutlamalara katılmıyor, uzak duruyor görüşünün aksine…

Toplumun tüm kesimlerinden; başı açık, başı kapalı, bütün vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde Anıtkabire akın etti. Geniş güvenlik tedbirlerine aldırmadan ülkenin her yerinden gelen ziyaretçilerle doldu, taştı. 81 vilayet ve ilçe merkezlerinde yapılan kutlamalara genci yaşlısı elinde bayraklarla bu büyük zaferi coşkuyla kutladı.

Herkes evinin camına ve işyerlerinin önüne Türk bayraklarını astı.

Bu yılki milli bayramlara katılmama geleneğini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ve devleti temsil eden ilin valisi Ersin Yazıcı sürdürdü. Balıkesir valisinin kamuoyuna yansıyan mazereti henüz bilinmiyor; muhtemelen şiddetli baş ağrısıdır...

Ama belediye başkanının çok önemli mazereti biliniyor. Neymiş, bayramdan daha önemli olan? Üstü açık otobüs açılışı…

Yönetici sınıfı, devlet erkanı; resmi, zorunlu görevini yerine getirdi.

Aslanlı yolda yürüyüş, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılması, manevi huzurunda saygı duruşu ve Anıtkabir özel defterine yazılan, verilen mesaj.

Ve bu mesajın 30 Ağustosun ruhun yansıtmak yerine, 15 Temmuz ruhu vardı ‘’15 Temmuz gecesi verilen sergilenen destansı direniş ülkemizin tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur…’’

946 yıl önceki Malazgirt fethini coşkuyla kutla, kutlayalım…

45 gün önce 15 Temmuz yıldönümünü tüm devlet olanaklarını seferber ederek olağanüstü coşkuyla, görkemli bir şekilde anma ekinlikleri yap, yapalım…

Yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi verdiğin, bugün sahip olduğun toprakların vatan olmasını sağlayan, yabancı düşmanları Anadolu’nun bağrından söküp atan, bağımsız bir devlet olmanın önünü açan 30 Ağustos Zafer Bayramını düşük yoğunluklu kutla.

Katılmamak için bahane üret, mazeret yarat.

Sırf resmi zorunluluk olduğu için kutlamalara katıl. O büyük zaferin ruhunu, coşkusunu, anlamını yok say…

Sen istediğin kadar yok say, içini boşaltmaya çalış. Dünya o büyük zaferin anlamı ve önemini biliyor. O büyük zafer tarihe altın harflerle yazılmış, tarihte yerini almış. Yapay bir tarih değil ki… tebeşirle yazılmadı ki, sonradan gelenler silsin, yok saysın.

30 Ağustos zaferi yabancı düşman işgal güçlerine karşı yokluklar içinde kazanılmıştır. Bu zaferin arkasında millet var, milli ruh var, askeri deha var, akıl var, rasyonalite var, rasyonel planlama, strateji ve en önemlisi diplomasi var.

26 Ağustosta başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm ulusumuza bir kez daha kutlu olsun.