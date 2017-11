30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun

Mustafa Toruntay

Hayatımızın her evresinde olan şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü ’nü tebrik ediyorum. Her koşulda şoförlük mesleğini icra eden tüm kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumak için mücadele eden sendikamız, bugünde her zaman olduğu gibi çalışmalarına yapıcı olarak devam etmekte ve üyelerimizin her daim yanındadır.

Bu vesileyle; başta üyelerimiz olmak üzere tüm şoförlerimizin, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor; kazasız, belasız günler diliyorum.