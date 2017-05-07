Tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedefinin yanı sıra, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin elde edilmesini amaçlayan,İller Bankası A.Ş tarafından 300.000 TL ödüllü "Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması" düzenlendi.
Yarışma konusu
Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu, ülkemizdeki bazı şehirlerde; planlama ve tasarım süreçlerinde problemler yaşanıyor. Bu duruma yönelik gerekli çözümlerin üretilememesi, ihtiyaçların doğru algılanamaması ve talebin yönlendirilememesi gibi nedenlerle şehirler, kimliğini ve ruhunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalıyor.
Hızlı değişimle birlikte şehirlerimizdeki, dolayısıyla mahallelerimizdeki gereksinim ve beklentiler farklılaşıyor. Kentsel dokuda görülen eskimişlik ve deprem riski gibi etmenler ile mahallelerin yenilenmesi zorunlu hale geliyor.“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ile bu problemlerin aşılması ve daha yaşanılabilir mahalle kurgusunun oluşturulması hedefleniyor.
Farklı coğrafi bölgelerden iller belirlendi
Mahalle, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış güçlü bir sosyo-kültürel yapı ürünü olarak değerlendiriliyor. Yarışma, bu süreci ‘mahalle’ ölçeğinde yeniden tanımlamayı, kurgulamayı farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarımı yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda yarışmacıların sosyal, kültürel, ekolojik, teknolojik boyutlardaki bakışları da önem taşıyor.
Bu doğrultuda; göç alan, kıyı, sanayi veya üniversite kenti; kentleşme oranı ve ulaşım potansiyeli yüksek; özgün tarihsel ve kültürel değerlere sahip olması gibi kriterler çerçevesinde, farklı coğrafi bölgelerden Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Aydın ve Rize illeri belirlendi.Yarışmacı ekipler, çalışma alanlarını bu şehirlerin arasından kendilerinin seçmeleri gerekiyor.
1. Aşamaya katılan projelerden, başarılı 8 proje seçilecek
Özlenen ‘mahalle’ kavramını modern çağın gerekleriyle harmanlayarak tanımlayacak olan ve iki aşamadan oluşan bu yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odasına kayıtlı üyeleri katılabiliyor. Başvurular, 15 Mart 2017 tarihinde başladı ve ilk aşamadaki projelerin, en son 23 Mayıs 2017 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor.
1. aşamaya katılan projelerden, başarılı bulunan 8 proje seçilerek, 2. aşamaya davet edilecek. 2. aşamaya katılan 8 proje arasından seçilecek 3 projenin her biri için 75.000-TL ödül verilecek. Diğer 5 projenin her biri için de 15.000-TL mansiyon verilmesi kararlaştırıldı.
23 Mayıs 2017'ye kadar süre var
Yarışmaya katılmayı düşünenler, 23 Mayıs 2017 tarihine kadar yarışmanın resmi sitesinde açıklanan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecek.Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üyelerden mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı katılabiliyor. Yarışma, konusu sebebiyle yarışmacıların, disiplinlerarası (sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) bir ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak, diğer disiplin alanlarından danışmanlık hizmeti almaları tavsiye ediliyor.
Danışman jüri üyeleri
Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.)
Yusuf BÜYÜK(İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)
Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)
Asli jüri üyeleri
Y. Erdal KAYAPINAR(Y. Şehir Plancısı)
Tuncer ÇAKMAKLI (Y. Müh. Mimar)
Hasan ÖZBAY (Y. Mimar, Atılım Üniversitesi)
Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU (Şehir Plancısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Yrd. Doç. Dr. Olgu ÇALIŞKAN (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı ODTÜ)
Prof. Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu, Selçuk Üniversitesi)
Yedek jüri üyeleri
Doç. Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat SÖNMEZ, (Mimar, TOBB Üniversitesi)
Tolga HAZAN (Mimar, TOBB Üniversitesi)
M. Nazım ÖZER (Y. Şehir Plancısı)
Raportörler
Belma YAMAN (Mimar)
S. Ahu DEMİRALP (Mimar)
Birgül SÜER (Mimar)
Raportör yardımcıları
Onur ORUÇ (Y. Mimar)
Gülay EMERCE (Uzman)
İrfan DURUM (Uzman)
Gökçe HACIBEKİROĞLU (Şehir Plancısı)
Yarışma takvimi
1.Aşama Proje Teslim tarihi ve Saati 23 Mayıs 2017 Saat 17.00
Jüri Toplanma Tarihi 27 Mayıs 2017
1.Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi 31 Mayıs 2017
2.Aşama Başlangıç Tarihi 05 Haziran 2017
2.Aşama sorular için son gün 28 Haziran 2017
2.Aşama için cevapların ilanı 30 Haziran 2017
2.Aşama Proje Teslim Tarihi ve saati 15 Ağustos 2017 Saat 17.00
Jüri Toplanma Tarihi 18 Ağustos 2017
2.Aşama Sonuçların Açıklanma Tarihi 22 Ağustos 2017
Projelerin teslim şartları ve teslim adresi
1. aşama projelerin en geç 23 Mayıs 2017 günü saat 17.00’ye kadar ve 2.aşama projelerin, en geç 15 Ağustos 2017 saat 17.00’ye kadar elden veya kargo ile teslim edilmesi,kargolu projelerin, teslim tarihi ve saatinden önce, kargoya teslim edilmesi ve 3 gün içinde raportörlüğe ulaşması gerekiyor. Kargo teslim makbuzu raportörlüğe aynı gün içerisinde e-posta veya faks ile iletiliyor. Belirtilen zamanda raportörlüğe ulaşamayan projeler değerlendirmeye alınmıyor.
Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü
İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
Adres: Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA
İletişim: +90 312 303 35 02, Faks: +90 312 303 35 99
Web Adresi: www.mahalletasarim.com
Değerlendirme ve ödeme şekli
Birinci aşama sonucunda, 8 adet proje seçilecek. Seçilen projeler 2. aşamaya davet edilecek. Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında, ayrıca “www.mahalletasarim.com” ve “www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacak.
3 adet eşdeğer ödül : 75.000-TL (Net)
5 adet eşdeğer mansiyon : 15.000-TL (Net)
Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilecek. Satın alınacak her proje için 5.000 TL ödenecek.
Ödül tutarları, 30 gün içinde net ödenecek
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, eşdeğer ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecek. Ödemeler, banka hesabına yapılacak.
Yarışmaya katılan tüm projeler açıklanmasını takiben, yarışmanın resmi sitesinde yayımlanacak. Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben, 15 gün süre ile Ankara’da sergilenecek.Sergide,yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacak. Sergi ve kolokyumun yeri ve tarihi sonuçların ilan edildiği metinde de duyurulacak.
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