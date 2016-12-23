37 bin dekar arazi,186 yerleşim birimi, 29 ilçe ve 1 il, taşkınlardan korunacak

Tesislerin, 29'u baraj, 8'i içme suyu,1'i atıksu arıtma tesisi, 32'si sulama, 9'u gölet ve sulama, 54'i taşkın koruma,6'sı ağaçlandırma ve ormancılık, 5'i milli park, 1'i meteoroloji ve 6'sı ise diğer hizmetler...

Aralarında Ankara’da yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı, 4 milyar TL yatırım bedelli 151 eser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldığı törenle, dün Ankara’da hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış töreninde, 81 ilden gelen vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında,açılışı yapılacak 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin hayırlı olmasını temenni etti, Türkiye'nin dört bir köşesine yayılan eserlerin yapımında emeği geçenleri kutladı.

Trenleri ve arabaları denizin altından geçirdi

Başbakan Yıldırım da yaptığı kısa konuşmada, özetle şunları söyledi;“14 yıl içinde bir eser değil, binlerce eserin hem temelini attık, hem de açılışını yaptık. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken gemileri nasıl karadan denize indirdiyse, torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri ve arabaları denizin altından geçirdi. Ecdadına layık olan bu torunlar, ülkemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye ve vatandaşın yolunu da gönlünü de yapmaya gayret ediyor.”

Tesislerin toplam yatırım tutarı; 4 milyar TL

Hizmete açılan 4 milyar yatırım bedelli 151 tesisin, 29'u baraj, 8'i içme suyu, 1'i atıksu arıtma tesisi, 32'si sulama, 9'u gölet ve sulama, 54'i taşkın koruma, 6'sı ağaçlandırma ve ormancılık, 5'i milli park, 1'i meteoroloji ve 6'sının ise diğer tesislerden oluştuğuna dikkat çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise "GAP, KOP, DAP gibi kalkınma projelerini hızla tamamlayacağız.

Bakanlığımız ayrıca TRAGEP, EGEGEP, BAKGEP gibi bütün bölgeler için gelişim projeleri hazırladı. Bakanlığımın bütün personeli 31 Aralık 2019 saat 16.59'a, bu projeleri tamamlamak için hedefe kilitlenmiştir. Çünkü hedefi olmayan kurumlar gelişemezler, hedefi olmayan milletler de tarih sahnesinden silinir. Dolayısıyla siz bizlere üç büyük hedef gösterdiniz, 2023, 2053, 2071 hedefleri, bu hedeflere ulaşacağız." dedi.

100 milyon metreküp içme suyu temin edilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan toplam 151 eserin toplu açılış kurdelesini,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesti.

Halkın hizmetine sunulan tesisler ile ülke genelinde 663 bin dekar zirai alan suyla buluşuyor. Hizmete giren bu tesislerle, 100 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, 112 milyon metreküp su depolanacak, 1 il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 37 bin dekar arazi taşkın zararlarından korunacak.

Meteoroloji gözlem istasyonları ve meteoroloji radarları da var

Öte yandan bu merasim ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce ülke genelinde yapımı tamamlanan tesis ve çalışmalar da hizmete alındı. Bu eserler arasında ağaçlandırma, toprak koruma, erozyon çalışmaları, fidan üretimi, orman köylüsüne destek, gelir getirici tür ağaçlandırmaları, yeni orman yolları, OGM hizmet binası, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları ile meteoroloji radarları da yer alıyor.

Ankara da payına 6 adet tesis düştü

Hizmete alınan DSİ’ye ait eserler baraj ve sulama tesislerinden oluşuyor. DSİ tarafından tamamlanan tesisler ile Ankara’da toplam 39 bin 830 dekar zirai araziye sulama suyu sağlanacak, 1,17 milyon metreküp su depolanacak.Bunun yanı sıra, DKMP tarafından tesis edilen Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Dua Tepe Tören Alanı ve 2 adet Şehitlik İhyası da, hizmete alındı. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 55 milyon 933 bin TL.

Ülke içinde hizmete alınan 151 eserden, Ankara da payına düşeni aldı. Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce inşa ettirilen 6 adet tesis de,ülkeye kazandırıldı.

(Halim Utlu)