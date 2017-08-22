Eyüphan Kaya

Abdülkadir Haktanır adında bir dostum yaptığı bir çalışmayla hayatımızın dengeli gitmesi için ilham almamız için bir araya getirdiği ayetleri okudum.

Ders, marifet aldım, sizinle de paylaşmak istedim.

İncelemeniz dileğiyle, yorum sizin.

39 ayetle mutluluğun formülü;

1) İsra 37: Kibirli olma, alçakgönüllü davran.

2) Müddesir 1-5: Kendini fazla abartma.

3) Tekvir 25-27: Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma.

4) Bakara 156: Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma.

5) Beled 5-6: Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme.

6) Hucurat 10: Büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma.

7) Muhammed 7: İyiliği karşılık beklemeden yap.

8) Rum 21: Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster.

9) Vakıa 83-87: Ölümden korkmak yerine, ölüm gerçeğiyle yüzleş.

10) Bakara 263: Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme.

11) Furkan 63: Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine. Öfkenin dinmesini bekle.

12) İnşirah 1-3: Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle.

13) Maun 4-5: Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart.

14) Mücadele 7: Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma.

15) Rahman 7-9: Çıkarcı olma. Adil davran.

16) Tekasür 1-2: Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme.

17) Tevbe 40: En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma.

18) Fatır 19-22: Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla.

19) Fecr 27-28: En sevdiğin şeyleri, başkalarıyla paylaşmanın keyfine var.

20) Hakka 33-35: Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme.

21) Haşr 10: Muhatabına güvenmek istiyorsan, önce sen güvenilir ol.

22) Kalem 1-2: Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların yararına kullan.

23) Münafıkun 4: Bencil olma, tebrik etmeyi bil.

24) Saff 2: Yalandan uzak dur.

25) Yusuf 32-33: Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin, hayatını esir almasına izin verme.

26) Ankebut 41: İyi bir dostun, paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma.

27) Al-i İmran 92: İyilik yapma arzunu, şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma.

28) En’am 50: Önyargılarla hayatı kendine zehir etme.

29) En’am 60: Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler, hayatının kâbusu olmasın.

30) Felak 1-5: Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç.

31) Hacc 46: Kendini, hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama.

32) İbrahim 42: Merhametli olmaktan asla vazgeçme.

33) İsra 23: Anne ve babana ‘off’ bile deme.

34) Nisa 149: Kendini sürekli övmekten uzak dur.

35) Yunus 12: Vazgeçilmez olmadığını kabul et.

36) Enfal 56: Sözünüzde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma.

37) Furkan 43: Heveslerini kendine ilah edinme.

38) Necm 3: İnanma duygunu diri tut.

39) Nisa 58: Karar verirken, vicdanının sesini duymazlıktan gelme.

Derleyen: Abdülkadir HAKTANIR

Sadeleştirme imkanım olmadığı gibi izah etme gibi bir imkanım da olmadı. Ancak zaman içinde sosyal ve kişisel meselelerde açıklayıcı yazılar yazabilirim.

Okuduğunuz için teşekkürler. Çünkü okumanız size etki ederse aileye de topluma da huzur gelir.