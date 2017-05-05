4.Uluslararası Denizli Cam Bienali 2017

Halim Utlu / Gazeteci

Meydanında,Türkiye'nin açık havada sergilenen tek ve en büyük cam heykelini bulunduran Denizli, yine uluslararası bir buluşmaya imza atmaya hazırlanıyor ve "Cam kenti" olma yolunda, bütün imkanlarını seferber ediyor.

İtalya, Polonya, Amerika, Çek Cumhuriyeti,İsviçre ve Türkiye'den davetli sanatçıların konferans,panel,canlı cam gösterileri ve cam sergileri ile gerçekleştirilecek olan etkinlik, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Etkinliğin düzenlendiği mekanın dokusuna uygun olarak kurgulanan program, bu sene "DÖNÜŞÜM"teması ile sanatseverlerle buluşuyor.

Her gün 6 farklı sanatçıdan canlı cam gösterisi

Yaklaşık 2000 senedir tekstil kenti olarak tanınan ve bilinen Denizli, uluslararası arenada cam kenti olarak da sesini duyurabilmek için,var gücü ile çalışmalarını sürdürürken,dünyaca ünlü cam ustalarını da Denizli'de ağırlamaya hazırlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği, Uluslararası Denizli Cam Bienali, 5-6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde, eski Sümerbank binasında yapılıyor. Karma Tasarım Atölyesi organizasyonu ile gerçekleştirilecek 4.Uluslararası Denizli Cam Bienali'ni,Türkiye'nin farklı illerinden katılan ziyaretçiler de, yakından izleyebilecek.Cam severler, Bienal süresince her gün 6 farklı sanatçının canlı cam gösterisine katılabilecek. Düzenlenen konferanslarla bilgilenip,cam atölye çalışmalarında, bizzat yer alabilecek.

Prof. Dr. Ağatekin küratörlüğünde, karma cam sergisi açılacak

Diğer yandan, bienal bünyesinde, Ömür Duruerk küratörlüğündeki Türk Cam Sanatçıları "Dönüşüm" karma cam sergisi ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin "Bence cam" konulu resim sergisi, Prof. Mustafa Ağatekin küratörlüğünde, Anadolu Üniversitesi cam bölümü karma cam sergisi, 5-15 Mayıs tarihleri aralığında izlenebilecek.

Meydanında Türkiye'nin açık havada sergilenen tek ve en büyük cam heykelini bulunduran Denizli'ye, hem yurtiçi ve hem de yurtdışından cam sanatçılarının yanı sıra, camseverler de büyük ilgi gösteriyor.

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Atölyesi de katılıyor

4.Uluslararası Denizli Cam Bienali'ne katılacak cam sanatçılarının isimleri şöyle;

Julie Anne Denton,Tom Galbraith, Mauro Bonaventura, Simone Crestani ,Heyecan Ural,Tülin Akgül,Fatih Duruerk, František Janák, Martina Janakova,Kazimierz Pawlak,Ergün Arda,İmren Can, Prof. Volkan Günay, Dr. Duran Kocabağ,

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Cam Atölyesi,Özgün Günyar,Asanni,Ayşem Ötük,Camekan-Camişler,Derya Geylani& Egemen Kemal Vuruşan,Ebru Susamcıoğlu,Emel Vardar,Felekşan Onar,Gözde Akdemir,

Semrin Korkmaz,Ümmühan Selçuk,Güçlü Polat, Hülya Yavuz, Lale Özer,Meral Değer,Müge Göğüş,Nilgün Dicle Derin,Ömür Duruerk, Vahide Başak ve Yeşim Sanatçı.

Ziyaretçiler kendi cam boncuklarını yapabilecek

Birçok profesyonel Türk cam ustasının şalümoda gerçekleştireceği cam gösterileri, led ekranda, kısa cam filmleri de, akşam aktiviteleri içerisinde yer alacak. 5 Mayıs 09:30, 7 Mayıs 19:30 saatleri arasında, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek olan bienalde, sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra, ziyaretçiler kendi cam boncuklarını yapabilecek,cam bardak kazıma gibi, önceki bienallerin göz bebeği olan etkinliklere de katılabilecek.

Cam Kenti olmaya hazırlanan Denizli'nin kültür turlarında, rehber eşliğinde, Denizli Cam Fabrikası ve Çeşm-i Bülbül’ün üretildiği fabrika da gezi programında yer alıyor.

Crestani, Bonaventura, Denton ve Galbraith'tan yenilikler

Simone Crestani,Mauro Bonaventura, Julie Anne Denton ve Tom Galbraith, alevle çalışma tekniğinde soda ve borosilikat camı kullanarak, yeni ufuklar açarken, František Janák & Martina Janakova kalıpla şekillendirme tekniğinde,Heyecan Ural ise vitray tekniğinde harikalar yaratacak.

Konferanslarda; Tülin Akgül sanatta modern bir malzeme olarak cam ve stüdyo camcılığı,Kazimierz Pawlak; Avrupa’da atölye cam hareketinin gelişimi, Fatih Duruerk füzyon, František Janák ise kalıpla şekillendirme cam tekniğinin detayları hakkında cam severleri aydınlatacak.

"Camla seramiği birleştirme" sevdası

Julie Anne Denton,Heyecan Bakır Ural, Tom Galbraith, Simone Crestani ve Mauro Bonaventura, sanat görüleri ve eserlerini, yine cam sanatçıları ve cam severler ile paylaşacak.

Hemen hemen her seramik sanatçısının gönlünde yatan,"Camla seramiği birleştirme" sevdası da incelenecek. Camın seramiğe en yakın hali: Seramik ve Cam Bünyeler Paneli, Ergün Arda moderatörlüğünde, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Kale Seramik ilgili proje birimlerinde yer alan Volkan Günay,İmren Can ve Özgün Günyar'ın katılımları ile gerçekleşecek.

Gençler Avrupalı cam sanatçılarına soruyor

Ayrıca, Denizli AB Bilgi Merkezi katılımı ile "Gençler Avrupalı cam sanatçılarına soruyor" paneli de cam severler ile buluşacak. Kaan Çil,Yeşim Sanatçı ve Ömer Meral gibi birçok kişinin beğenisini kazanan bu isimleri, yakından izleme ve dinleme imkanı olacak.

Projeye büyük emek veren ve zaman ayıran Küratör ve Organizatör Ömür Duruerk, 4.Uluslararası Denizli Cam Bienali ile ilgili olarak "Yaklaşık 2000 senedir tekstil kenti olarak nam salmış Denizli’yi,uluslararası arenada cam kenti olarak da tanıtıp, kentin değerini arttırma çabalarımızın ilk örneğidir Uluslararası Denizli Cam Bienali. Bu heyecan ilk günkü gibi hem bizlerin, hem de izleyicilerin kalbindedir."Etkinliğimiz, bienal tadında olacak ve bir sonraki, 2013 yılında" dediğim zaman, cam severlerin gözlerindeki özlem ve zamanın çabuk geçmesini dileyen temenniyi hala anımsıyorum.

Borosilikat camı kullanarak,neler yapılabilir ?

2013 yılını iple çeken ve bienal teması olan “Efsane” ye uygun efsane cam sanatçılarıyla tanışıp, onları yakından izleme fırsatını yakalayan cam severler, 2015 yılında ise “ Yapım Aşamasında” teması ile neon cam tekniği ile tanışırken, birbirinden değerli konferanslar ve cam sergileriyle ruhunu, görüsünü ve algısını güçlendirdi."diyor ve özetle şunları ifade ediyor;

"Denizli'mizde ve ülkemizde cam kültürü oluşturma yolunda hızla ilerleyen bienalimize hazırız. Aynı heyecan ve tutkuyla yine karşınızdayız...Yine Sümerbank eski binasındayız. Dönüşüyoruz, bu kez DÖNÜŞÜM teması ile...Her an yenilenen evrende, bizler bu kez malzeme olarak 'CAM'ı kullanıyoruz. Kendimizi, bu şeffaf ve eşsiz bir malzeme ile ifade ediyoruz.

Canlı cam gösterisinde, birçok farklı cam tekniği ile tanışacaksanız bu bienalde...Yumuşak ve borosilikat camı kullanarak, maximumda neler yapılabilir? sorusu zihninizde yanıt bulacak."