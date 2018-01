40 YAŞINDAN ÖNCE

Tolga Ziyagil / Editör

Yaşınız kaç bilmiyorum ama eğer 30'lu yaşlardaysanız birçoğunuz yaşamda artık ne yapması gerektiğini biliyordur. Daha öncesi ve sonrası da olabilir bu ama geneli temel alarak sürek etmek istiyorum. 20'li yaşların yarısı okumayla yarısı yaşama uyum sağlamayla geçerken, dönüm noktası 30'a gelir çatarsınız. 30 önemlidir. Yaşamı köklü değiştiren bir yaştır.

30'lu yaşlar kadın ve erkek için de en verimli yaşlardır. Enerjiniz yüksek, kendinizin en iyi halini almış ya da almaya başlamış, nasıl yaşamanız gerektiğini bildiğiniz, çevrenizi kurmuş, uğraşlarınızı belirlemiş ve artık süre sizin için hızlı geçmeye başlamış gibi hissettemeye başlamışsınızdır. Çünkü artık yaşam size değil, siz yaşama hükmediyorsunuzdur. İşinizi seçmiş, belki eşinizi bile seçmiş ve çocuk sahibi olmuşsunuzdur. Çevreniz de artık size saygı duyuyor ve sözü dinlenen birisiniz. Buraya kadar çok güzel. Her şey yolunda gidiyor değil mi? Peki bir an durup gerçekten de yaşadıklarınızı kendiniz için mi yaşadığınızı, kararları kendinizin mi verdiğini hiç irdelediniz mi? Bu yaşamı kurarken ne kadarına siz karar verdiniz? Yoksa ailenin, arkadaşların, çevrenin yönlendirmesi sonucu bir yaşam mı sürdüğünüzü hissediyorsunuz? Umarım ki her şeyi siz seçmişsinizdir ancak benim sözüm bunları kendisi seçmeyenlere.

Sevdiğim bir söz vardır: "Düşlerinizi yaşayamıyorsunuz çünkü korkularınızı yaşamakla meşgulsünüz.". Buradaki korkulardan kasıt, kendi isteklerinizi yaşarsanız çevrenizden göreceğiniz tepkiler olabilir, ailenin her bireyi tarafından onaylanmayacağınız korkusu olabilir, başarısız olup yeniden başa dönme endişesi olabilir, yükselirken birden geriye düşme dürtüsünün sizde uyandırdığı kötü hisler olabilir ya da yalnızca sizin bildiğiniz diğer korkular da olabilir. Peki ama yaşamınızı verenler çevrenizdeki kişiler mi? Ya da uymanız gereken kurallar yalnızca onların ki mi? Onlara bu hakkı kim verdi ki sizin üzerinizde bu kadar etkili? Kuşkusuz siz verdiniz. Onlara zayıf yönlerinizi açık ettiniz ve onlar da bunu size karşı kullanmaktan çekinmediler. Üzgünüm ama ne yazık ki durum böyle ve yine ne yazık ki kim olursa olsun, çevrenizdekiler sizin özgürce yaşayıp, kendi kurallarınızın geçtiği bir dünya kurmanızı istemeyecektir. Bencillikleri buna engel olacaktır. Kendilierinin yapamadığını bir başkasının da yapmasına ister istemez engel olurlar.

40 yaş diyorum çünkü 40 yaş artık yaşamda ulaştığınız en üst seviye gibidir. Görüş alanınız genişlemiş, yapacağınız tüm çılgınlıkları yapmış, girişimlerde bulunmuş ve artık sakinliğe gereksiniminizin olacağı bir yola yönünüzü çevirdiğiniz bir yaş olacaktır. Kesin olarak 40 değil bu tabi ve sapmalar da olabilir. Bazısı için bu 50, bazı için 35 yaş da olabilir. Ortalama olarak 40. yaşınızdır ve siz bu yaştan önce içinizde kalan bazı şeyleri etkinleştirip yaşamalısınız. Çünkü insan yaptıkları için değil, olanağı varken yapmadıkları için üzülür. Belleğinizde hep bir geçmişe dönüklük olacak ve sizin orada bir süre geçirmenize neden olacak, böylece de şimdiki sürevi sizden çalmış olacak. Spor, kurs, dil öğrenmek, yurtdışı gezileri, yeni uğraşlar, yeni iş girişimleri ve içinizdeki diğer her şey için bulunduğunuz yaştan daha genç bir yaşta olamayacaksınız asla. Hele ki 40. yaş, artık kılı 40 yardığınız bir yaş olmaya başlamışken. Evet halen genç olacaksınız, eğer kendinize iyi bakıp, durağan bir yaşam sürmüyorsanız, 40 yaş oldukça güzel bir yaştır. Ancak kişiliğin doğal olarak gelişmesi ve olgunlaşması sonucu içinizdeki bazı istekler körelecek ve "bu yaşta bu yapılır mı?" demeye başlayacaksınız. Bunu bile bile hâlâ bir şey yapmayacak mısınız?

Size önerim 40 yaşından önce yapılacak 40 şey belirleyin kendinize ve bunu yapmaya bir an önce başlayın. Benim bu yaşı seçmemdeki etkenleri yukarıda söyledim. 40'ını aşanlara ya da 20'li yaşlardakine herhangi bir şeyi yapamazsınız demiyorum, yalnızca büyürkenki olağan içsel gelişimin ve olgunlaşmanın sonucu neleri döneminde yapmanız gerektiğinin önemini vurgulamak istedim. Her yaşın ayrı bir güzelliği var o ayrı. Ama dönüm noktası yaşları da bir kenara atamayız. 18, 25, 30, 40 ve diğer bazı yaşlar gibi. Bu yaşların hepsi kendi içinde çok önemli kazanımlara ve yitimlere sahiptir. Herkes kendi yaşının kazanımlarına odaklanıp, yaşamını daha güzelleştirsin. Benim amacım bu. Sizlerin güzel yaşamlar sürmeniz ve bunları paylaşmanız. Dolu dolu bir yaşamdan sonra insan neden korkar ki? :)