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450 kursiyeri ile 1000 üzerinde eserle, Neşet Ertaş Aile Merkezi yılsonu sergisinin kapılarını açtı

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450 kursiyeri ile 1000 üzerinde eserle, Neşet Ertaş Aile Merkezi yılsonu sergisinin kapılarını açtı
Neşet Ertaş Aile Merkezi yılsonu sergisinde ahşap boyamadan perspektife, alüminyum rölyeften dikiş nakşa hepsi el emeği olan birbirinden güzel ürünler göz kamaştırıyor.

Merkezlere olan ilgi bizi motive ediyor 

Serginin açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer,Mamak Belediyesi Meclis Başkanvekili Erdal Ak, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta aile merkezlerinin sayısını her geçen yıl arttırdıklarını kaydeden Akgül, “Neşet Ertaş Aile Merkezi açıldığı günden itibaren Yeşilbayırlı kadınların en uğrak mekanlarından biri haline geldi. Sizlere hizmet için sunduğumuz bu mekanlara gösterdiğiniz teveccüh bizleri daha da motive ediyor” dedi.

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