Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları ve Tiyatro Frankfurt iş birliği ile gerçekleştirilen "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Küçük Sahne'de basına tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları ve Tiyatro Frankfurt iş birliği ile gerçekleştirilen " 5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali " Küçük Sahne'de basına tanıtıldı.

Basın toplantısına konuşmacı olarak katılan isimler Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, festivalin İstanbul Koordinatörü Nur Onur, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Celal Kadri Kınoğlu, Haldun Dormen, Aliye Uzunatağan, Ayla Algan, Tamer Levent ve Behzat Uygur idi.