Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları ve Tiyatro Frankfurt iş birliği ile gerçekleştirilen "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" Küçük Sahne'de basına tanıtıldı.
Basın toplantısına konuşmacı olarak katılan isimler Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, festivalin İstanbul Koordinatörü Nur Onur, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Celal Kadri Kınoğlu, Haldun Dormen, Aliye Uzunatağan, Ayla Algan, Tamer Levent ve Behzat Uygur idi.
5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 4-14 Mayıs tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak. Festivale katılan yedi oyun temsillerini Rüsselheim Tiyatrosunda, Frankfurt Gallus Tiyatrosunda ve Frankfurt International Tiyatrosunda gerçekleştirecek. Festivale katılacak oyunlar İstanbul Devlet Tiyatrosundan Giydirici ve Karmakarışık, Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu'ndan Hassta Etme Adamı, Tiyatro Fil yapımı Müzikli Park, Shirley, Objektif Sahne'den Sınır ve Güneş Tiyatrosu'ndan İstiklal olacak.
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