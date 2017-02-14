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5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması

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5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması
Gölbaşı Çevre, Eğitim ve Kültür Derneği (ÇEKÜD) üyeleri, “5. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” kapsamında, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Duruay, Gölbaşı  ÇEKÜD üyeleri Şeref Şensöz, Mehmet Altuğ, Osman Sağ,  Ali Çetin Yılmaz, Mustafa Özdemir , Seyit Ahmet Öztürk ve yarışmanın Ankara il sorumlusu Ahmet  Yazanel ile bir araya geldi. 

Yarışmanın Ankara il sorumlusu Yazanel,  yarışmanın  Ankara organizasyonunun  Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği, Gölbaşı organizasyonunun ise Gölbaşı Çevre Eğitim ve Kültür Derneği tarafından yürütüldüğünü söyledi. 

7'den 77'ye her yaş grubuna açık olan ve 'Yola çıkmak isteyene, yol açık' temasıyla   8 ayrı kategoride düzenlenen yarışmanın bu yılki konusunun Kur’an-ı Kerim meali olacağını ifade eden Yazanel, “Yarışmaya başvurular, 19 Şubat'a kadar devam edecek” dedi. 

Yazanel, yarışmanın ilçede düzenlenmesine kendilerinin aracılık yaptığını ifade ederek,  Gölbaşı Belediyesi’nin desteğini almaya geldiklerini belirtti. 

Başkan Duruay, yarışma hakkında üyelerle istişarelerde bulunduklarını dile getirerek, “Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” dedi.

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