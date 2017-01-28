5 yıldızlı Trump

Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

Anti sosyal kişilik bozukluğu yani psikopat, başkalarının duygularını umursamayan, eksik sorumluluk duygusu olan, başkalarıyla iletesim sorunu yaşayan, kolay kızabilen, hızlı öfkelenen, saldırgan, hep kendisini hâkli bulan ve sorunu hep karşı tarafta arayan kişiye konulmuş teşhistir.

Peki, sizce ABD’nin çiçeği burnunda meşhur başkanı Donald Trump psikopat midir?

Sizi bilmem ama Ben Trump ’untam olarak 5 yıldızlıbir psikopat olduğunun kanaatindeyim.

Hayır, bunu kesinlikle iddia etmiyorum!

Müsaadenizle bunun savunmasını yapayım.

Zengin Amerikaların daha az vergi ödemesini destekleyip bunu sağlık sektörü kasasından keserek finans etmek istiyorsan, sen 1 yıldızlı psikopatsın dostum.

Eğersen Amerikalıların silah taşıma özgürlüğünü yasaklamıyorsan ve bahçelerine habersizce gireni meşru savunma altında, tavsan gibi avlama yasasını destekliyorsan, sen 2 yıldızlı psikopatsın dostum.

Kendinden başka canları düşünmüyorsan, çevre kanunu, yeşil enerji ve hayvan yasasını umursamıyorsan, sen 3 yıldızlı bir psikopatsın dostum.

Meksika halkını katiller, tecavüzcüler olarak yorumluyorsan ve ABD’ye girmemeleri için ABD sınırı ile Meksika arasında 3000 km’lik bir duvar örmek istiyorsan, sen 4 yıldızlı bir psikopatsın dostum.

Dünya’da yaşayanyaklaşık 1.2 milyar Müslümanı terörist olarak görüyorsan ve Müslümanların ABD’ye girmesinin geçici olarak yasaklanması önerisinde bulunuyorsan, kimse kusura bakmasın sen tam olarak 5 yıldızlı bir psikopatsın dostum.