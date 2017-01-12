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50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Küçük Prens Masal Gezegeninde” adlı oyun sergilendi

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50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Küçük Prens Masal Gezegeninde” adlı oyun sergilendi
Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz müzikli çocuk oyunları, Burak Çağrı Aydüz’ün yazıp yönettiği “Küçük Prens Masal Gezegeninde” adlı oyunla devam ediyor.

50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen oyuna, minik tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Minikler masal dünyasında gezintiye çıktı

Oyunda masallar anlatarak çocukları eğlendirmeye çalışan küçük prensin, masalları değiştirmeye çalışan Trolina adlı kötü kalpli karakter ile mücadelesi anlatıldı. 

Adeta miniklere masal dünyasında gezinti yaptıran Küçük Prens, oyun sonunda masalların kötü bitmesi için uğraşan Trolina’yı alt etmeyi başardı.

Sahnelenmeye devam edecek

Oyunun bitiminde tiyatro salonundan mutlu ayrılan miniklere, Yenimahalle Belediyesi tarafından hikaye kitabı da dağıtıldı.

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için oyun, 17-24 Ocak Salı günleri saat 10.00’da, 19 Ocak Perşembe günü saat 14.00’de, 22-29 Ocak ve 5-12 Şubat Pazar günleri de saat 14.00’de yeniden sahnede olacak.

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