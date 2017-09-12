Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından düzenlenen 56’ıncı Geleneksel Divriği Pilav ve Kültür Şenliği, Yenimahalle Belediyesi Yakacık mesire alanında kutlandı.

Ankara’nın gözdesi Yakacık mesire alanı , renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenimahalle’nin yeşil cenneti Yakacık’ı tercih eden Divriğililer, gönüllerince bir gün geçirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Divriğililerin katıldığı şenlikte, hemşeriler birbirleriyle hasret giderdi.

Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen şenliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Ankara Milletvekilleri Murat Emir, Necati Yılmaz, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, STK yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Şenlikte, canlı müzik eşliğinde uzun halay konvoyları oluştu, birbirinden güzel ezgiler hep bir ağızdan söylendi. Yerel sanatçıların kulakların pasını sildiği etkinlikte Sivaslılar, güzel havanın tadını çıkardı.

Yöresel lezzete büyük ilgi

Divriği’nin yöresel lezzeti etli bulgur pilav ı, yufka ekmek ve ayranla birlikte alanı dolduran binlerce vatandaşa ikram edildi. Sivaslıların yanı sıra piknikçiler de yöresel lezzete büyük ilgi gösterdi.