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6. Geleneksel Pursaklar Kayak Şenliği Ilgaz’da düzenlendi

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6. Geleneksel Pursaklar Kayak Şenliği Ilgaz’da düzenlendi
Ilgaz’da yapılan 6. Geleneksel Pursaklar Kayak Şenliği’ne katılan gençler, kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kayak sporunun keyfini çıkardı.

Pursaklar Belediyesi, “Geleneksel Kayak Şenliği”ne bu yıl da devam etti. Altıncısı düzenlenen Geleneksel Pursaklar Kayak Sporuna, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kız Yetiştirme Yurdu müdavimleri katıldı. Belediyenin otobüsleri ile Ilgaz Kayak Merkezine giden gençler, gün boyu kızaklarla kayıp, teleferiğe binerek karın keyfini çıkarttı.

Kar üstünde mangal yakıp soba eşliğinde ısınan gençlere, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in ikramı olan ekmek arası sucuk dağıtıldı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de gençleri ziyaret edip onlarla vakit geçirdi. Ilgaz’ın güzelliklerini Pursaklar Belediyesi ile birlikte keşfeden gençler, eğitimden kültüre, sanattan spora her alanda hizmet alıyor. Gençleri geleceğe hazırlayan Pursaklar Belediyesi, eğitim, teknoloji, spor ve kültür sanat hizmetlerini sürdürüyor.

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