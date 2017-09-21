60 ülkeden alıcılar ev tekstili için İstanbul’a geliyor

İrem Subaşı / Editör

Ev tekstili ile dekorasyonuna ait tüm ürünlerin bir arada sergilendiği Home&Tex Fuarı , 25 – 28 Ekim tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy ’de düzenlenecek.

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın , “Dünyanın dördüncü büyük ev tekstili üreticisi olan Türkiye’de düzenlenen EVTEKS ve Home&Tex fuarları alanında dünyanın en iyileri arasındadır. Bu fuarlar sektördeki ihracat potansiyelimizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yaklaşık 5 milyar dolarlık dış ticaretin ve bir o kadar da iç piyasa hareketinin en önemli buluşma noktaları EVTEKS ve Home&Tex fuarları dır” dedi.

Fuarın 600 markanın katılımı ile düzenleneceğini belirten CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, “Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 60’ın üzerinde ülkeden gelen satın almacı heyetleri, katılımcı firmalarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

Ev tekstili ve dekorasyon sektörü nün ihracatını artırmak amacıyla bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Home&Tex ‘Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı’ 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. CNR Holding Kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) iş birliğinde gerçekleştirilecek fuar, 20 bin metrekare alanda CNR EXPO Yeşilköy ’de organize edilecek.

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, “Dünyanın dördüncü büyük ev tekstili üreticisi olan Türkiye’de düzenlenen EVTEKS ve Home&Tex fuarları alanında dünyanın en iyileri arasındadır. Bu fuarlar sektördeki ihracat potansiyelimizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yaklaşık 5 milyar dolarlık dış ticaretin ve bir o kadar da iç piyasa hareketinin en önemli buluşma noktaları EVTEKS ve Home&Tex fuarlarıdır” dedi.

Ev tekstili ihracatı bavul ticareti ile birlikte 5 milyar dolar

Türkiye’nin tasarım ve üretim ağı içinde dünya ev tekstilinde önemli bir yere sahip olduğunu, ifade eden Ali Sami Aydın, “Türkiye, ev tekstil ürünleri ihracatında dünyanın en büyük dördüncü ihracatçı ülkesi konumunda yer alıyor. Türkiye’nin dünya ev tekstili ihracatından almış olduğu pay yüzde 3,6’dır. Ülkemizin diğer rakiplerinden farkı, komşu ülkelerle yapmış olduğu bavul ticaretidir. Bavul ticaretini de dahil ettiğimizde, toplam ihracatımız 5 milyar dolara, ev tekstili pazarından aldığımız pay ise yüzde 6.11’e yükseliyor. Tüm bunlardan daha önemli olan ise sektörümüzün üretmiş olduğu ürünlerin, rakip ülke üretimlerine göre çok daha katma değerli mal olmasıdır” diye konuştu. Dünya ev tekstili ihracatının 2016’da 90 milyar dolar olduğunu belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya ev tekstil ihracatının yaklaşık yarısı olan 44 milyar dolar ihracatı Çin tek başına karşılıyor. Çin’in ardından; Hindistan yüzde 5.41’lik pay (4,8 milyar dolar) ile ikinci sırada, Pakistan ise yüzde 4.25’lük pay (3,8 milyar dolar) ile üçüncü sırada yer alıyor.”

60’ın üzerinde ülkeden alım heyeti fuara geliyor

Ev tekstili ve dekorasyon dünyasındaki son gelişmeler ve trendlerin tanıtılacağı fuarın 600 markanın katılımı ile düzenleneceğini belirten CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, “Fuarda ‘Alım Heyeti Programı’ düzenliyoruz. Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 60’ın üzerinde ülkeden gelen satın almacı heyetleri, katılımcı firmalarımızla buluşturacağız. Türk fuarcılık sektörünün kriz yaşayacağı tahmin edilen 15 Temmuz’dan sonra düzenlediğimiz fuar organizasyonlarımızda önemli ölçüde yabancı ziyaretçi artışı yakaladık. Home&Tex Fuarı, Almanya, Fransa ve İtalya’nın yanı sıra Rusya’dan yoğun ilgi görüyor. Fuarın alım heyetleri programına bu ülkelerden önemli katılım gerçekleşecek” diye konuştu.

30 bin ziyaretçi hedefi

Şenel, Home&Tex’in Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda sektör profesyonelini bir araya getireceğini aktararak, “Geçtiğimiz yıl 96 ülkeden 22 bin 134 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarımızda, bu yıl 30 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Home&Tex; sergilenen ürün ve hizmetlerin yanı sıra etkinlikleriyle bu yıl da göz doldurmaya devam edecek. Fuar alanında düzenlenecek seminerler, trend alanı, üniversitelerin ilgili bölümlerin yapacağı sunumlar ve çeşitli atölye çalışmalarının, katılımcı ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilecek” diye konuştu.