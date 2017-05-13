74 fotoğrafçıdan "GÖÇ-MEN-LİK" konulu fotoğraf sergisi

Halim Utlu / Gazeteci

Türkiye’nin her yerinden 16 fotoğraf sanatı derneğinin, İzmir’den Siverek’e, İskenderun’dan İstanbul’a, 2 yılı aşkın bir süre Suriye ve Ortadoğudan dünyaya yayılan göçmenlik konusunu çalışması sonucu hazırlanan "GÖÇ-MEN-LİK" konulu fotoğraf sergisi, 5 Mayıs 2017 tarihinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Sanat Galerisi’nde (Ankara) açıldı.

Türkiye ve dünyanın en can yakıcı sorunlarından biri olan göçmenlik konusunu ele alan Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ( TFSF ), 2015 yılında Türkiye’deki fotoğraf sanatı derneklerine, bu konuyu ele alan bir çağrı yaptı.Türkiye’nin her yerinden 16 fotoğraf sanatı derneği, 2 yılı aşkın bir süre, Suriye ve Ortadoğudan dünyaya yayılan göçmenlik konusunu çalıştı. Bu çalışmaların ve emeğin sonunda ortaya kapsamlı bir fotoğraf albümü ve sergisi çıktı.

74 fotoğrafçı katıldı

16 ayrı fotoğraf sanatı derneğinden 74 fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, Suriye’den ülkemize göçen, bir kısmı başka diyarlara gitmeye çalışan, bir kısmı da başını sokacak bir yer bulup, burada kalan yüzlerce göçmenle yapılan görüşmeleri, çekilen fotoğrafları, tutulan kayıtları içeriyor.

Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı fotoğraf çalışması olan "GÖÇ-MEN-LİK", göç, göçmen ve göçmenlik olmak üzere, üç bölümden oluşuyor ve göçmenlerin kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini, ülkemizdeki yaşam koşullarını, karşılaştıkları zorlukları, bu zorluklara karşı mücadelelerini konu alıyor.

Projeye katılan dernekler ve fotoğrafçılar

AFAD: EMEL KARAKOZAK, FATMA GÖK SALT, ÖZCAN YÜCELT, RAZİYE KÖKSAL KARTAL, TUNCAY DOĞRULUK Y. MURAT DOĞAN, YILDIRIM YENİÇERİ,

AFSAD; Ahmet Kutlay, Ali Rıza Aslan, Aysel Altun, Doğanay Sevindik, Erdal Karaarslan, Gülten Tanyer, Hatice Özder, İmren Doğan, Murat Berkyürek,Nesrin Ateş, Orhan Köse, Özgül Gülşehir,Şengül Bekmez, Yelda Akıllıgöz,

ANAFOD; BANU CİHAN,BAYTEKİN KARA,COŞKUN AYDIN, ERHAN DEMİRALP, FİGEN ÖZKAN, FİKRİYE ARGUN ER,

GONCA TARK YONTGAN, NİLGÜN KÖSEN, NÜKHET ULUÇ, ÖZLEM KÖROĞLU, REYHAN TÜRK,ŞAFAK TUZCU HACALOĞLU, ZÜBEYDE ÖZTÜRK,

BASAF: BAHAR ÖZMEN,

BODFAD: Ünal ÖZFUÇUCU, Zergün DİNÇER,

BOFSAD: Hamza CANBAŞ, İ. Seza VARDALLI,METİN FERAH,

EFSA: Ahmet Serdar Turan, ARZU ALTIER, Aynur Ekiz, Candan Taşatmanlar, HÜSEYİN OPRUKLU,

FOTOGEN: FATMAGÜL MERCAN, Hakan İlban, NESLİHAN YAZICILAR, Selahattin Nemlioğlu,

FSK:Handan Güler, Ömer Zafer Göktürk, Serdar Saraydar, Zeliha Altındal,

GFD: Halil İbrahim Tutak, Metin Şahin,

İSKFAD: Murat ERDEM, SERAP KART TÜMKAYA, Zühal ELBİR,

KUFSAD: KAMİLE KURT, MURAT BEŞBUDAK, NADİRE GÜNDAY, YUSUF ASLAN,

MFD: KIYMET GÜNDOĞDU, RANA ÖZTÜRK, SAVAŞVARLISOYDAŞ,SEVTAP İNAL,

SİVSAD: Bünyamin ÇADIRCI, Sedat BASMACI,

TFD: AHMET NİYAZİ SERTKALAYCI, FİKRİYE YILDIRIM,ZERRİN YÜKSEL,

UFAD: Köksal Dinç, Nimet G. Çınaroğlu, Nuri Sert.

Albüm basıldı ve dağıtıldı

Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulu fotoğraf dernekleri yöneticileriyle, bazı üyeler ve fotoğrafçıların katıldığı sergiye ilgi büyük oldu.Eserleri sergilenen bazı fotoğrafçıların da katıldığı etkinlik sonunda hazırlanan "GÖÇ-MEN-LİK" konulu albüm,sergi sonrası eser sahiplerine ve dernek yöneticilerine dağıtıldı.

" GÖÇ-MEN-LİK " albümü, TFSF’den ve ülke çapındaki fotoğraf derneklerinden ve internet kitap sitelerinden temin edilebiliyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu(TFSF) Sanat Galerisi’nde 5 Mayıs'ta açılan "GÖÇ-MEN-LİK" sergisi, 5 Haziran 2017’ye kadar görülebiliyor.(TFSF, Sümer 1 Sokak, No: 14/1, Kızılay Ankara,Tel: 0312 418 8373, www.tfsf.org.tr )