Türkiye sinemasından biri kısa, diğeri uzun metraj olmak üzere iki önemli yapımın İngilizce altyazı ile gösterileceği etkinliğimizin...

Türkiye sinemasından biri kısa, diğeri uzun metraj olmak üzere iki önemli yapımın İngilizce altyazı ile gösterileceği etkinliğimizin ilk filmi 18 dakikalık "Anadolu'da Cermen Ruhu" iken hemen ardından Yeşim Ustaoğlu'nun Antalya Film Festivali'nden ödülle dönen filmi "Tereddüt" gösterilecektir.



Kokteyl Açılışı / 24 Mayıs Çarşamba 2017, saat 19:30

Açılış Film / 24 Mayıs Çarşamba 2017, Saat 20:15



Etkinlik dizisinin ilk haftasında (24 Mayıs- 28 Mayıs 2017) gösterilecek filmler sırasıyla şöyle;



24 Mayıs:

Anadolu'da Carmen Ruhu / Yusuf Oranlı, Emre Kızılçim 18’

Tereddüt - Clair Obscur / Yeşim Ustaoğlu



25 Mayıs:

Kılçık / Kerem Ayan 12’

Koca Dünya - Big Big World / Reha Erdem



26 Mayıs:

Aysız Bir Gece / Pelin Kırca 3’25’’

Albüm - Albüm / Mehmet Can Mertoğlu



27 Mayıs:

Dağların Oğlu / Yavuz Selim Taşcıoğlu 17’

Babamın Kanatları-My Father's Wings / Kıvanç Sezer



28 Mayıs:

Sulukule Mon Amour / Azra Deniz Okyay 6’

Kor - Ember / Zeki Demirkubuz



We cordially you to the Opening coctail of the ''8th CerModern Open Air film Days'' event.



Opening Coctail / 24 May 2017, Time: 19:30

Opening Movie / 24 May 201, Time 20:15



CerModern 8th Open Air Film Days Will Begin on May 24, 2017



CerModern invites you to open air film days, that will begin on May 24. Film screenings will take place twice a week; on Wednesday and Saturdays. During the screenings, both Turkish and non-Turkish films will be shown Turkish movies will be presented with English subtitles since we aim to satisfy the need of experiencing Turkish cinema for our international guests who currently reside in Ankara. For only the first week, you can watch five Turkish movies from May 24 to May 28.



First Week Films:

24 May: Clair Obscur / Yeşim Ustaoğlu

25 May: Big Big World / Reha Erdem

26 May: Albüm / Mehmet Can Mertoğlu

27 May: My Father's Wings / Kıvanç Sezer

28 May: Ember / Zeki Demirkubuz