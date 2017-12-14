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8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde hız kesmeden devam ediyor

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8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde hız kesmeden devam ediyor
Festivalin 5’inci konserinde ilk kez Ankara’ya gelen Avusturya’nın dünya çapında ünlü orkestrası Concilium Musicum Wien Viyana'dan Ankara'ya Yeni Yıl esintisi getirdi.

Klasik repertuar kulakların pasını sildi

Dünyanın birçok ülkesinde; büyük-küçük 700 şehirde, kalelerde, şatolarda, kiliselerde3 bin 200 konser veren Avusturya sanatının önemli temsilcisi olan The "ConciliumMusicum Wien", Sihirli Flüt ünvanlı Şefika Kutluer’le Yenimahalle’de muhteşem bir konsere imza attı.Kutluer ve CristophAngerer’in solistlik yaptığı gecede; klasik repertuarın önemli eserlerine yer verildi.

Konserde ayrıca ConciliumMusicum Wien orkestrasının kurucusu Cristoph Angerer’in babası, bu yıl içinde hayatını kaybeden besteci Paul Angerer’in eserinin de Türkiye’deki ilk seslendirmesi yapıldı. Öte yandan gecede; 300’üncü yılında Maria Theresia anıldı ve doğumunun 220’inci yılı kutlanan Schubert’in eserlerine de yer verildi.

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