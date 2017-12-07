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8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin 3’üncü konseri olan “Chopın Gecesi” sanatseverlerinin beğenisini kazandı

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8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin 3’üncü konseri olan “Chopın Gecesi” sanatseverlerinin beğenisini kazandı
8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin 3’üncü konseri olan “Chopın Gecesi”nde, Kutluer Polonya’nın harika Chopin yorumcusu Piyanist Pawel Kowalski ile aynı sahnede buluştu.

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konsere çok sayıda vatandaşın yanı sıra Polonya Büyükelçisi Maciej Lang de katıldı.

“Fethi Yaşar’a teşekkür”

Konserin açılış konuşmasını yapan Şefika Kutluer’in eşi Refik Kutluer, Festivale ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

Gecede Polonya Büyükelçisi Maciej Lang de bir konuşma yaptı. Polonya ve Türkiye ilişkilerinden bahseden Lang, “Polonya Türkiye ilişkileri 600 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. İlişkimiz kimi zaman sıkıntılı, kimi zaman çatışmalı dönemler geçirse de esas itibariyle tarafların birbirine saygı gösterdiği, kendi kültürel miraslarından bir tutam tohum serptiği sağlam ve dürüst bir ilişki olmuştur. Ülkeler arasında işbirliğinin nasıl bir etkileşim içerisinde olduğuna dair sayısız misaller vardır. Polonya asilzadeleri Batı Avrupa’dan ziyade Türklere benzer bir estetik anlayışa sahiptir. Örneğin Polonya ve Osmanlı erkek modasının birbirinden ayırt edilemez olduğunu söyleyebilirim. Bunun gibi birçok örnek var. Bugün buraya sanatçılarımızı dinlemeye geldik, aranızda olmaktan dolayı onur duyuyorum” dedi.

Flüt ve piyanonun uyumu mest etti

Konuşmaların ardından yan flütün ustası Kutluer ve Polonya’nın altın çocuğu lakaplı ünlü piyanist Kowalski, alkışlar eşliğinde sahne aldı. Klasik repertuarın romantik bestecisi Chopin’in eserlerini flüt ile seslendiren Kutluer kulakların pasını silerken, Pawel Kowalski de çok sevilen eserlerle piyanodaki virtüözitesini gösterdi.

Vatandaşları çaldıkları eserlerle Polonya’nın doğal ve romantik güzellikleri ile buluşturan ikili, konser sonunda ayakta alkışlandı.

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