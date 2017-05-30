8’inci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin üçüncü gününde Keçiören, Eşref Ziya Terzi’nin ilahi konserine ev sahipliği yaptı

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen konseri AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi..

Kalaba Kent Meydanı ’nda düzenlenen konseri AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek ile Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın da izledi.

ÇOK ŞÜKÜR BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ BİTTİ

Milletvekili Hülya Atçı Nergis, geçmişte başörtüsü ile ilgili yaşanan zulme dikkat çekerek, “Bir zamanlar ülkemizde üniversite kapılarından dönen başörtülü hanımlar, çalışamayan başörtülü hanımlarımız vardı. Çok şükür o zulüm günleri artık bitti. Allah bir daha o günleri göstermesin. Mübarek Ramazan ayının bereket, rahmet getirmesini ve akan kanların durmasını diliyorum. Hepinize Hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Mustafa Ak ise, Eşref Ziya Terzi’nin duruşuyla gençlere örnek teşkil edecek nitelikte bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “28 Şubat gibi çok zor dönemlerde müzik yaptı. Üniversite öğrenciliğim döneminde yaptıklarına şahit oldum. Kendisini aramızda görmekten dolayı son derece memnunum” dedi.

İSTANBUL’UN FETHİNİ ANIYORUZ

Bugün aynı zamanda İstanbul’un Fethi’nin 564’üncü yıldönümünü kutladıklarını belirten Başkan Ak, “Karanlık Ortaçağ’ın kapanıp Yeniçağ’ın açıldığı İstanbul’un Fethi’ni kutluyor, Hz.Peygamberimiz(S.A.V)’in ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur’ hadisine mazhar olan Büyük Kumandan Fatih Sultan Mehmed’i ve askerlerini de anıyoruz. Bütün İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun, hepiniz Allah’a emanet olun” mesajını verdi.