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8’inci Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’ne Litvanya’dan gelen Amber Quartet müzisyenleri yoğun ilgi gördü

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8’inci Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’ne Litvanya’dan gelen Amber Quartet müzisyenleri yoğun ilgi gördü
Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen 8’inci Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’ne Litvanya’dan gelen Amber Quartet müzisyenleri damga vurdu.

Festivalin 6’ıncı programı olan “Kehribar ve Altın Enstrümanlarla Müzik” adlı konserde, Kehribar enstrümanlarla vatandaşları büyüleyen ekibe Kutluer de altın flütü ile eşlik etti.

Bu enstrümanların eşi benzeri yok

Doğanın milyonlarca yılda özenle yarattığı kehribar ile yapılmış enstrümanları çalan Litvanyalı müzisyenler, Yenimahallelilerin hem kulaklarının pasını sildi hem de görsel bir şölen yaşattı.

Her biri özel yapım olan ve eşi benzeri olmayan kehribar enstürmanlar, Kutluer’in altın flütü ile birleşince adeta klasik müziğe hayat verdi.

Konser sonunda Pink Floyd, A. Piazzolla, J.S. Bach, D. Balakrishnan, Chick Corea, J. Zavinula, Sting, Led Zeppelin, D. Anger ve Frank Sinatra eserlerini dinleyen vatandaşlar, müzisyenleri ayakta alkışladı.

İyi Niyet Elçisi oldu

Gecede Şefika Kutluer’in eşi Refik Kutluer, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkürlerini sundu ve kehribar enstrümanların Avrupa Birliği’nin entelektüel varlığı olarak sertifikalı olduğunu ve bir eşlerinin daha olmadığını dile getirdi.

Ayrıca Şefika Kutluer’e Litvanya Büyükelçisi Audrius Brüzga tarafından İyi Niyet Elçisi Sertifikası da verildi.

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