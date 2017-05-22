9. USİMP “Sağlık teknolojilerinde üniversite – sanayi işbirliği" teması ile gerçekleştirildi

Hatice Kasapoğlu / Moda Tasarımcısı

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu'nun 9. ulusal kongresi de Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde “Sağlık teknolojilerinde üniversite – sanayi işbirliği" teması ile gerçekleştirildi. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonundaki kongrenin açılış konuşmasını Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda platformun organizasyon komite başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu yaptı.

Platformun yürütme kurulu başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest, Rektör Ali Haberal, Anadolu OSB Yönet. Kur. Bşk. Hüseyin Tunca, OSTİM Yönetim Kurulu Bşk. Orhan Aydın ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin geçmişi ve bugünü hakkında görüşlerini belirttiler.Sonrasında USİMP e katkılarından dolayı Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve USİMP’ekatkı sağlayan kurum temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.