9 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen Altındağ pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor

Altındağ Belediyesi tarafından 9 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağlı vatandaşlar, Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programda dillerden dua, sofralardan muhabbet eksik olmuyor.

Bu haftanın konukları Gültepe ve Gülpınar Mahallesi

Pazar buluşmalarının bu haftaki konukları Gültepe ve Gülpınar Mahallesi sakinleri oldu. Başkan Tiryaki, yaklaşık 450 kişinin katıldığı kahvaltı programında her zaman olduğu gibi yine tüm hemşehrilerine kucak açtı. Talepleri dinleyen Başkan Tiryaki, sorunlara çözüm önerisinde bulundu. Başkan Tiryaki, Altındağlı hemşehrilerini geri çevirmeyip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu sofralarda bereket artıyor

Kahvaltı öncesinde masaları tek tek gezerek Altındağlı hemşehrilerini selamlayan Başkan Tiryaki, bol bol hayır duası aldı. Başkan Tiryaki: “Bu kahvaltıları 9 yıldır düzenliyoruz” dedi ve Altındağ Belediyesi olarak bu programlardan hiçbir karşılık beklemediklerini vurguladı. Aynı sofrayı paylaşarak bereketin artacağını belirten Başkan Tiryaki, barışın tüm İslam âlemine hâkim olmasını istedi.

Başkan Tiryaki, Altındağ’ın yükselişine de dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Altındağ’ın daha değerli bir hale geldiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, görevleri kapsamında olmamasına rağmen önemli işler yaptıklarını vurguladı. Başkan Tiryaki, kısa süre sonra ilçeye yapacakları okulun müjdesini Altındağlı vatandaşlarla paylaştı.