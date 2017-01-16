  • BIST 81.605
  • Altın 145,290
  • Dolar 3,7592
  • Euro 3,9802
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C

9 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen Altındağ pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor

»
9 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen Altındağ pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor
Altındağ Belediyesi tarafından 9 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağlı vatandaşlar, Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programda dillerden dua, sofralardan muhabbet eksik olmuyor.

Bu haftanın konukları Gültepe ve Gülpınar Mahallesi

Pazar buluşmalarının bu haftaki konukları Gültepe ve Gülpınar Mahallesi sakinleri oldu. Başkan Tiryaki, yaklaşık 450 kişinin katıldığı kahvaltı programında her zaman olduğu gibi yine tüm hemşehrilerine kucak açtı. Talepleri dinleyen Başkan Tiryaki, sorunlara çözüm önerisinde bulundu. Başkan Tiryaki, Altındağlı hemşehrilerini geri çevirmeyip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu sofralarda bereket artıyor

Kahvaltı öncesinde masaları tek tek gezerek Altındağlı hemşehrilerini selamlayan Başkan Tiryaki, bol bol hayır duası aldı. Başkan Tiryaki: “Bu kahvaltıları 9 yıldır düzenliyoruz” dedi ve Altındağ Belediyesi olarak bu programlardan hiçbir karşılık beklemediklerini vurguladı. Aynı sofrayı paylaşarak bereketin artacağını belirten Başkan Tiryaki, barışın tüm İslam âlemine hâkim olmasını istedi.

Başkan Tiryaki, Altındağ’ın yükselişine de dikkat çekti. Gerçekleştirdikleri yatırımlarla Altındağ’ın daha değerli bir hale geldiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, görevleri kapsamında olmamasına rağmen önemli işler yaptıklarını vurguladı. Başkan Tiryaki, kısa süre sonra ilçeye yapacakları okulun müjdesini Altındağlı vatandaşlarla paylaştı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca, Altındağ’daki tüm okullarda hızla tekli eğitime geçileceğini müjdeledi09 Ocak 2017 Pazartesi 11:48
  • Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u ağırladı05 Ocak 2017 Perşembe 14:08
  • Yeni Altındağ Belediyespor’un 10 günlük Antalya kampı sona erdi05 Ocak 2017 Perşembe 14:04
  • Hamamönü Söyleşileri, Ocak ayında da kültür ve sanat sohbetleri ile Ankaralıları ağırlayacak02 Ocak 2017 Pazartesi 13:57
  • Altınköy Açık Hava Müzesi, 31 Aralık tarihinden itibaren, mevsim koşulları düzelene kadar ziyarete kapalı olacak29 Aralık 2016 Perşembe 13:54
  • Altındağ Başpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne aile sağlığı merkezleri açıldı23 Aralık 2016 Cuma 12:41
  • Altındağ’a kar yağdı, bölgede ne yollar kapandı ne de ulaşım aksadı21 Aralık 2016 Çarşamba 13:48
  • Rus Kültür Merkezi ve St. Petersburg Meydanı’nda bayraklar yarıya indi21 Aralık 2016 Çarşamba 10:39
  • Altındağ Belediyesi tarafından tam 9 yıldır düzenlenen pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor13 Aralık 2016 Salı 21:38
  • Yeni Altındağ Belediyespor Yeşil Kırşehir Spor’u sahasında 4-0 yendi13 Aralık 2016 Salı 11:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim